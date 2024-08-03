Звільнені опозиціонери у США просять зняття санкцій з рф — заява Кара-Мурзи

Прилетівши до США російські опозиціонери почали просити зняти санкції з рф, бо вони начебто б’ють по звичайним росіянам.

Після обміну ув'язненими між рф та Заходом російські опозиціонери заявили, що санкції проти "звичайних росіян" нібито несправедливі та контрпродуктивні, оскільки в рф є багато людей, які виступають проти війни в Україні.

Про це заявив звільнений з російської тюрми опозиційний політик Володимир Кара-Мурза на спільній пресконференції з іншими звільненими росіянами Іллею Яшиним та Андрієм Пивоваровим.

"Не плутайте путінський режим із росією, це не одне й те саме. І це брехня, що всі в рф підтримують війну", — заявив Кара-Мурза.

Він вважає санкції, спрямовані, на його думку, не проти російської влади, а проти всієї країни, "несправедливими і контрпродуктивними". За його словами, це нібито дає російській пропаганді можливість уявити, що росіяни опинилися "в кільці ворогів".

Тому він має намір працювати над тим, щоб "санкції проти путінського режиму були спрямовані саме проти путінського режиму".

Кара-Мурза також заявив, що важливо створювати позитивний образ рф майбутнього, "росії після путіна".

Він впевнений, що рф стане "нормальною європейською країною".

Нагадаємо, 1 серпня відбувся великий обмін ув'язненими між США, Німеччиною та рф.

Джо Байден та Камала Гарріс особисто зустріли звільнених після обміну американців з літака у США.

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