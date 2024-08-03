Освобожденные оппозиционеры в США просят снятие санкций с рф — заявление Кара-Мурзы

Прилетев в США российские оппозиционеры начали просить снять санкции с рф, потому что они якобы бьют по обычным россиянам.

После обмена заключенными между рф и Западом российские оппозиционеры заявили, что санкции против "обычных россиян" якобы несправедливы и контрпродуктивны, поскольку в россии есть много людей, выступающих против войны в Украине.

Об этом заявил освобожденный из российской тюрьмы оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза на совместной пресс-конференции с другими уволенными россиянами Ильей Яшиным и Андреем Пивоваровым.

"Не путайте путинский режим с россией, это не одно и то же. И это ложь, что все в рф поддерживают войну", - заявил Кара-Мурза.

Он считает санкции, направленные, по его мнению, не против российских властей, а против всей страны, "несправедливыми и контрпродуктивными". По его словам, это дает российской пропаганде возможность представить, что россияне оказались "в кольце врагов".

Поэтому он намерен работать над тем, чтобы "санкции против путинского режима были направлены именно против путинского режима".

Кара-Мурза также заявил, что важно создавать положительный образ рф будущего, "россии после путина".

Он уверен, что рф станет "нормальной европейской страной".

Напомним, 1 августа произошел большой обмен заключенными между США, Германией и рф.

Джо Байден и Камала Харрис лично встретили освобожденных после обмена американцев с самолета в США.

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