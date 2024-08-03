Доньку українського ведучого Анатолія Анатоліча пограбували за кордоном

У дівчинки нещодавно вкрали телефон.

Український ведучий Анатолій Анатоліч розповів про прикрий інцидент, який трапився з його старшою донькою Алісою за кордоном. Як виявилося, що у 13-річної дівчинки нещодавно вкрали телефон.

Доньки чоловіка поїхали у табір за кордон і для дітей це перша поїздка без батьків так далеко. Однак, на днях ведучий отримав несподіваний дзвінок від керівника групи дітей, який розповів, що під час екскурсії по Мілану (Італія) у його доньки зник телефон.

«Ох і стрес я пережив... Дитина дуже засмутилася, вона плакала. Дівчинка емоційна, як і всі у цьому віці, 13 років», – розповів Анатоліч.

За його словами, донька почала просити вибачення за втрату дорогої речі, проте чоловік наголосив, що її вини у цій ситуації немає і таке часто трапляється, а телефон можна купити інший.

Ведучий Анатолій Анатоліч є батьком трьох дітей – доньки Аліса та Лоліта, а також син Ніл.

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