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Яким іноземцям не потрібен дозвіл на працевлаштування: роз’яснення

23:29, 3 серпня 2024
Без передбаченого дозволу здійснюється працевлаштування тільки деяких категорій іноземців.
Яким іноземцям не потрібен дозвіл на працевлаштування: роз’яснення
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Державна служба з питань праці пояснює, яким іноземцям не потрібен дозвіл на працевлаштування в Україні. 

Законом "Про зайнятість населення" передбачено, що роботодавці можуть працевлаштовувати іноземців на роботу на підставі дозволу на працевлаштування.

Робота іноземця без оформлення дозволу на працевлаштування буде порушенням закону і спричинить відповідальність. Але з цього правила є винятки, так дозвіл на працевлаштування не потрібно для працевлаштування:

  • іноземців, які постійно проживають в Україні;
  • іноземців, які набули статусу біженця відповідно до законодавства України або одержали дозвіл на імміграцію в Україну;
  • іноземців, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні;
  • представників іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, які обслуговують такі компанії на території України;
  • працівників закордонних засобів масової інформації, акредитованих для роботи в Україні;
  • спортсменів, які набули професійного статусу, артистів та працівників мистецтва для роботи в Україні за фахом;
  • працівників аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт;
  • працівників іноземних представництв, які зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку;
  • священнослужителів, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності лише у таких організаціях з офіційним погодженням з органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації;
  • іноземців, які прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;
  • іноземців, прибули в Україну для провадження викладацької та/або наукової діяльності у закладах фахової передвищої та вищої освіти на їх запрошення;
  • інших іноземців у випадках, передбачених законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою.

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