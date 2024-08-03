Яким іноземцям не потрібен дозвіл на працевлаштування: роз’яснення

Без передбаченого дозволу здійснюється працевлаштування тільки деяких категорій іноземців.

Державна служба з питань праці пояснює, яким іноземцям не потрібен дозвіл на працевлаштування в Україні.

Законом "Про зайнятість населення" передбачено, що роботодавці можуть працевлаштовувати іноземців на роботу на підставі дозволу на працевлаштування.

Робота іноземця без оформлення дозволу на працевлаштування буде порушенням закону і спричинить відповідальність. Але з цього правила є винятки, так дозвіл на працевлаштування не потрібно для працевлаштування:

іноземців, які постійно проживають в Україні;

іноземців, які набули статусу біженця відповідно до законодавства України або одержали дозвіл на імміграцію в Україну;

іноземців, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні;

представників іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, які обслуговують такі компанії на території України;

працівників закордонних засобів масової інформації, акредитованих для роботи в Україні;

спортсменів, які набули професійного статусу, артистів та працівників мистецтва для роботи в Україні за фахом;

працівників аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт;

працівників іноземних представництв, які зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку;

священнослужителів, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності лише у таких організаціях з офіційним погодженням з органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації;

іноземців, які прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;

іноземців, прибули в Україну для провадження викладацької та/або наукової діяльності у закладах фахової передвищої та вищої освіти на їх запрошення;

інших іноземців у випадках, передбачених законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою.

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