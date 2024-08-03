Індекс Біг Маку: долар в Україні має бути вдвічі дешевшим

Курс долара за індексом Біг Мака має бути на рівні 20,74 гривень.

Українська гривня посідає восьму позицію з кінця у рейтингу найбільш недооцінених валют світу згідно з оновленим Індексом «Біг Маку».

За даними видання «The Economist», вартість «Біг Маку» в Україні становить 118 гривень, тоді як у США він коштує $5,69. Таким чином, українська валюта недооцінена на 49,5% порівняно з фактичним обмінним курсом 41,05 грн/$1. За курсом купівельної спроможності гривня повинна бути на рівні 20,74 грн/$1.

Станом на липень найбільш недооціненими валютами світу є грошові одиниці Тайваню, Індонезії, Єгипту, Індії, ПАР, Філіппін та Малайзії. Із січня 2024 року цей список залишився незмінним.

Індекс «Біг Маку» був розроблений виданням «The Economist» у 1986 році. Методологія розрахунку індексу базується на теорії паритету купівельної спроможності (ППЗ), за якою валютний курс має зрівнювати вартість кошика товарів (у даному випадку бургера) у різних країнах.

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