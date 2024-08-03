На Волині інструктора автошколи підозрюють у домаганнях до 18-річної дівчини

За даними прокуратури, 46-річний інструктор чіплявся дл 18-річної учениці.

Правоохоронці оголосили про підозру в сексуальному насильстві 46-річному інструктору автошколи на Волині, який чіплявся до 18-річної учениці. Нині чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, 2 липня чоловік у Камені-Каширському під час навчального виїзду із 18-річною ученицею групи з підготовки водіїв транспортних засобів категорії «B» вчиняв щодо дівчини насильницькі дії сексуального характеру.

Вибравши маршрут за місто і давши учениці вказівку їхати лісовою дорогою та спинитися на галявині, інструктор почав чіплятися до дівчини, проте потерпіла припинила такі його дії і згодом звернулась у поліцію із заявою.

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