На Волыни инструктора автошколы подозревают в домогательстве к 18-летней девушке

По данным прокуратуры, 46-летний инструктор приставал к 18-летней ученице.

Правоохранители объявили о подозрении в сексуальном насилии 46-летнему инструктору автошколы на Волыни, придирающемуся к 18-летней ученице. Сейчас мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 2 июля мужчина в Камне-Каширском во время учебного выезда с 18-летней ученицей группы по подготовке водителей транспортных средств категории «B» совершал в отношении девушки насильственные действия сексуального характера.

Выбрав маршрут за город и дав ученице указание ехать по лесной дороге и остановиться на лужайке, инструктор начал приставать к девушке, однако потерпевшая прекратила такие его действия и впоследствии обратилась в полицию с заявлением.

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