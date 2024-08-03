Индекс Биг Мака: доллар в Украине должен быть вдвое дешевле

Курс доллара по индексу Биг Мака должен быть на уровне 20,74 гривны.

Украинская гривна занимает восьмую позицию с конца в рейтинге самых недооцененных валют мира согласно обновленному Индексу «Биг Маку».

По данным издания «The Economist», стоимость «Биг Мака» в Украине составляет 118 гривен, тогда как в США он стоит $5,69. Таким образом, украинская валюта недооценена на 49,5% по сравнению с фактическим обменным курсом 41,05 грн/$1. По курсу покупательной способности гривна должна быть на уровне 20,74 грн/$1.

По состоянию на июль самыми недооцененными валютами мира являются денежные единицы Тайваня, Индонезии, Египта, Индии, ЮАР, Филиппин и Малайзии. С января 2024 этот список остался неизменным.

Индекс «Биг Мака» был разработан изданием «The Economist» в 1986 году. Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности (ППС), по которой валютный курс должен сравнивать стоимость корзины товаров (в данном случае бургера) в разных странах.

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