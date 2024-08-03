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Каким иностранцам не требуется разрешение на трудоустройство: разъяснение

23:29, 3 августа 2024
Без предусмотренного разрешения осуществляется трудоустройство только некоторых категорий иностранцев.
Каким иностранцам не требуется разрешение на трудоустройство: разъяснение
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, каким иностранцам не нужно разрешение на трудоустройство в Украине.

Законом "О занятости населения" предусмотрено, что работодатели могут трудоустраивать иностранцев на работу на основании разрешения на трудоустройство.

Работа иностранца без оформления разрешения на трудоустройство будет нарушением закона и повлечет за собой ответственность. Но из этого правила есть исключения, так что разрешение на трудоустройство не требуется для трудоустройства:

  • иностранцев, постоянно проживающих в Украине;
  • иностранцев, которые получили статус беженца в соответствии с законодательством Украины или получили разрешение на иммиграцию в Украину;
  • иностранцев, признанных лицами, нуждающимися в дополнительной защите, или которым предоставлена ​​временная защита в Украине;
  • представителей иностранного морского (речного) флота и авиакомпаний, обслуживающих такие компании на территории Украины;
  • работников зарубежных СМИ, аккредитованных для работы в Украине;
  • спортсменов, которые получили профессиональный статус, артистов и работников искусства для работы в Украине по специальности;
  • работников аварийно-спасательных служб для выполнения срочных работ;
  • работников иностранных представительств, зарегистрированных на территории Украины в установленном законодательством порядке;
  • священнослужителей, которые являются иностранцами и временно находятся в Украине по приглашению религиозных организаций для осуществления канонической деятельности только в таких организациях с официальным согласованием с органом, осуществившим регистрацию устава (положения) соответствующей религиозной организации;
  • иностранцев, прибывших в Украину для участия в реализации проектов международной технической помощи;
  • иностранцев, прибывших в Украину для осуществления преподавательской и/или научной деятельности в учреждениях профессионального высшего и высшего образования по их приглашению;
  • других иностранцев в случаях, предусмотренных законами и международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой.

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