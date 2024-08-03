Дочь украинского ведущего Анатолия Анатолича ограбили за границей

У девочки недавно украли телефон.

Украинский ведущий Анатолий Анатолич рассказал о досадном инциденте, который произошел с его старшей дочерью Алисой за границей. Как оказалось, что у 13-летней девочки недавно украли телефон.

Дочери мужчины уехали в лагерь за границу и для детей это первая поездка без родителей так далеко. Однако на днях ведущий получил неожиданный звонок от руководителя группы детей, который рассказал, что во время экскурсии по Милану (Италия) у его дочери пропал телефон.

«Ох и стресс я пережил... Ребенок очень расстроился, она плакала. Девочка эмоциональна, как и все в этом возрасте, 13 лет», – рассказал Анатолич.

По его словам, дочь начала извиняться за потерю дорогой вещи, однако мужчина подчеркнул, что ее вины в этой ситуации нет и такое часто случается, а телефон можно купить другой.

Ведущий Анатолий Анатолич является отцом троих детей – дочери Алиса и Лолита, а также сын Нил.

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