Польша в рамках обмена заключенными между Западом и рф выдала агента ГРУ Павла Рубцова.

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал слухи о помиловании для освобождения в рамках обмена заключенными агента ГРУ Павла Рубцова, находящегося под стражей в Польше с 2022 года.

“Хочу сообщить всем заинтересованным сторонам, что в связи с операцией по обмену с рф, которую проводили власти США (при поддержке союзников, в том числе власти Польши) в Анкаре, никаких производств по выдаче акта помилования не проводилось и не проводится в канцелярии президента Республики Польша. Поэтому я однозначно отрицаю все слухи и сплетни, которые появились на этот счет”, – отметил Дуда в соцсети Х.

В Польше после обмена заключенными возникли дискуссии о том, на каких основаниях освобождают агента ГРУ. Польское правительство заверило, что включило Рубцова в список обмена в соответствии с положениями законодательства.

Павел Рубцов был задержан в Польше в феврале 2022 года. Он выдавал себя за испанского журналиста Пабло Гонсалеса и был обвинен в шпионаже.

Напомним, 1 августа произошел большой обмен заключенными между США, Германией и рф.

Джо Байден и Камала Харрис лично встретили освобожденных после обмена американцев с самолета в США.

Отметим, что после обмена российские оппозиционеры начали просить снять санкции с рф, потому что они якобы бьют по обычным россиянам.

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