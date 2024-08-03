В Польше предупредили о трудностях на пункте пропуска с Украиной – ремонт до ноября

Польша предупредила о ремонте дороги пограничного перехода в Дорогуске.

Фото из открытых источников

Польские пограничники предупредили о капитальном ремонте вблизи украинского перехода Ягодин. Будут ремонтировать покрытие на переходе в Дорогуске. Работы начнутся уже с понедельника, 5 августа. Об этом передает «RMF24» со ссылкой на Надбужанское отделение пограничной службы.

Работы продлятся до 14 ноября этого года.

Водителям грузовиков советуют учитывать усложнение движения и более долгое время ожидания на въезд в Польшу. Перевозчикам рекомендуют при возможности выбирать другие переходы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.