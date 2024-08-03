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Гурт Aerosmith завершує гастрольну діяльність – в чому причина

16:44, 3 серпня 2024
У вересні минулого року вокаліст Стівен Тайлер пошкодив голосові звʼязки.
Гурт Aerosmith завершує гастрольну діяльність – в чому причина
Джерело фото: Getty Images for Janie's Fund
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Рок-гурт Aerosmith оголосив, що припиняє гастрольну діяльність і скасовує прощальний тур Peace Out, який анонсували у травні 2023 року, через травму вокаліста Стівена Тайлера. Гурт встиг відіграти три концерти.

«Ми завжди хотіли вразити вас під час виступу. Як ви знаєте, голос Стівена — унікальний інструмент. Він провів місяці, невтомно працюючи над тим, щоб повернути свій голос до того стану, яким він був до травми... повне відновлення після його вокальної травми неможливе. Ми прийняли карколомне і важке, але необхідне рішення – як група братів – піти з гастрольної сцени», — йдеться в повідомленні гурту.

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