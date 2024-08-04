Кличко заявив, що у Києві неможливо встановити сонячні панелі на світлофорах – чому

Однак у місті встановлюють шафи резервного живлення.

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Мер Києві Віталій Кличко заявив, що у столиці неможливо встановити сонячні панелі для безперебійної роботи світлофорів під час відключень електроенергії.

Про це він сказав у відповіді на звернення, пише депутатка Київради Ксенія Семенова.

За словами мера, обмежений просторів в умовах щільної забудови, залежність обсягів виробленої електроенергії від розмірів сонячних панелей і географічне розташування Києва не дають можливість забезпечити час, потрібний для заряджання акумуляторів сонячними батареями восени, взимку та навесні.

Натомість у столиці встановлюють шафи резервного живлення. У 2024 році в місті обладнали 62 таких прилади, що дозволяє продовжити роботу під час відключень електроенергії 80 світлофорів.

У поточному році заплановано встановити ще 80 таких шаф.

Автор фото: Ксенія Семенова

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