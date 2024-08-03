Что урегулирует новый закон о страховом стаже украинцев за границей

Какие вопросы урегулирует закон о страховом стаже украинцев за границей.

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Закон об учете в страховой стаж украинцев периода работы за пределами государства учел рекомендации Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, изложенные в Ежегодном докладе о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине в 2023 году.

В то же время вопрос практической реализации норм этого Закона и соблюдения при этом прав граждан на надлежащее пенсионное обеспечение находится на контроле Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Закон регулирует, в частности, вопросы:

исчисление размера пенсии пропорционально страховому стажу, приобретенному в Украине, для лиц, работавших в Украине и за ее пределами;

зачисление стажа, приобретенного за период работы в государствах, входивших в состав бывшего ссср;

порядка выплаты пенсии лицам, которые временно проживают за пределами Украины, а также тех, которые проживают на ВОТ Украины или во время временной оккупации территорий выехали на подконтрольную Украине территорию.

Ранее в Минсоцполики обьяснили, что принятый законопроект 9453 решает ряд проблем в сфере пенсионного обеспечения.

В частности, упрощается механизм возобновления выплаты пенсий для крымчан. Упразднено требование получения информации от Пенсионного фонда рф.

Теперь человеку, который переехал из Крыма, достаточно подать заявление, в котором отметить, что он не получает пенсию в Крыму и желает ее получать в Украине. Для расчета пенсии можно предоставить трудовую книжку или пенсионное дело (если оно есть на руках). Никаких подтверждений от Пенсионного фонда страны-агрессора не требуется.

Также для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение по пенсионному обеспечению.

То есть человек, по возвращении из-за границы, например, из Италии, будет иметь возможность засчитать период работы в этой стране для определения права на назначение пенсии в Украине в 60, 63 или 65 лет. Для этого необходимо будет предоставить Пенсионному Фонду документ, подтверждающий работу за пределами Украины.

Однако в Минсоцполитики обращают внимание, что для определения размера пенсии будут учитываться только взносы/ЕСВ, уплаченные в Украине (т.н. «пропорциональный» принцип начисления пенсии). То есть размер назначенной пенсии будет зависеть от количества уплаченных в Украине страховых взносов (чем больше размер взносов – тем больше пенсия) и стажа работы, который человек наработал до 1 января 2024 года, а время выхода на пенсию будет учитывать работу как в Украине, так и за границей.

Также в страховой стаж при назначении пенсии в Украине не будет причисляться работа на страну-агрессора после 2014 года.

Закон предусматривает не причислять в страховой стаж с 19 февраля 2014 года периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти.

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