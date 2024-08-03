Практика судов
  1. Общество

Потеряли банковскую карту, на которую поступала пенсия, – что делать пенсионерам

20:30, 3 августа 2024
В первую очередь, что необходимо сделать, при потере банковской карты – заблокировать ее.
Потеряли банковскую карту, на которую поступала пенсия, – что делать пенсионерам
Источник фото: Ffreepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Пенсионном фонде Украины рассказали, что при потере банковской карты, в первую очередь, что необходимо сделать – заблокировать ее.

Для этого нужно позвонить по горячей линии банка, в котором вы обсуживаетесь как получатель пенсии, и сообщить об утере. Для сохранения средств, сотрудники банка заблокируют карту.

Также заблокировать карту человек может, используя мобильный банкинг, интернет-банк или непосредственно в отделении банка.

«Для выпуска новой банковской карты для получения пенсии необходимо заказать новую карту, обратившись в ближайшее отделение вашего банка. Как правило, новая карта "привязывается" к текущему банковскому счету пенсионера», - говорится в сообщении.

В ПФУ отмечают, что если пенсионер меняет счет в банке (меняет банк), то необходимо уведомить об этом орган Пенсионного фонда Украины. Для этого в любой удобный сервисный центр Фонда или через веб-портал электронных услуг Фонда следует подать соответствующее заявление с измененными реквизитами.

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Могут ли ТЦК штрафовать мужчин, которые не были на учете, но пришли обновить данные – позиции судов

Пришел обновить данные – получил штраф: правомерно ли ТЦК штрафует мужчин, которые до этого не стояли на учете или потеряли военный билет.

80-100 тысяч у работников и более 200 тысяч грн у руководства – в каких госорганах выплатили самые большие зарплаты

Средняя зарплата в Украине выросла из-за миграции и мобилизации, но она все равно не сравнится с зарплатами в некоторых госорганах, где руководитель структурного подразделения или помощник получает около 100 тысяч грн.

«Поскольку есть тенденция к уменьшению количества и качества человеческого мобилизационного ресурса» – в Минобороны объяснили, почему против полного запрета на мобилизацию до 25 лет

При существующей тенденции уменьшения количества и качества человеческого мобилизационного ресурса в условиях длительной вооруженной агрессии принятие законопроекта поставит под угрозу выполнение мер по доукомплектованию Вооруженных Сил, считает Минобороны.

Верховный Суд решил, может ли отец перечислить алименты на личный счет ребенка, а не его матери

Добровольное перечисление отцом алиментов на личный счет несовершеннолетнего ребенка считается исполнением судебного приказа о взыскании алиментов – Верховный Суд.

Помощник Камалы Харрис из числа бывших судебных активистов продвигает увеличение количества судей Верховного Суда США, чтобы уменьшить вес голосов судей, назначенных Трампом

Ключевым помощником кандидатки в президенты США Камалы Харрис является экс-соучредитель неправительственной организации Demand Justice, призвавшей увеличить количество судей в Верховном Суде, чтобы Джо Байден мог назначать «новых либеральных судей» и таким образом перебалансировать вес голосов в ВС США в пользу демократов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Гетьман
    Руслан Гетьман
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олег Курко
    Олег Курко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду