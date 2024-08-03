Потеряли банковскую карту, на которую поступала пенсия, – что делать пенсионерам

В первую очередь, что необходимо сделать, при потере банковской карты – заблокировать ее.

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В Пенсионном фонде Украины рассказали, что при потере банковской карты, в первую очередь, что необходимо сделать – заблокировать ее.

Для этого нужно позвонить по горячей линии банка, в котором вы обсуживаетесь как получатель пенсии, и сообщить об утере. Для сохранения средств, сотрудники банка заблокируют карту.

Также заблокировать карту человек может, используя мобильный банкинг, интернет-банк или непосредственно в отделении банка.

«Для выпуска новой банковской карты для получения пенсии необходимо заказать новую карту, обратившись в ближайшее отделение вашего банка. Как правило, новая карта "привязывается" к текущему банковскому счету пенсионера», - говорится в сообщении.

В ПФУ отмечают, что если пенсионер меняет счет в банке (меняет банк), то необходимо уведомить об этом орган Пенсионного фонда Украины. Для этого в любой удобный сервисный центр Фонда или через веб-портал электронных услуг Фонда следует подать соответствующее заявление с измененными реквизитами.

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