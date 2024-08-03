Практика судів
  1. У світі

У проханні про помилування репортер Еван Гершкович попросив путіна дати інтервʼю – ЗМІ

17:39, 3 серпня 2024
Репортер у проханні про помилування, яку від нього вимагали в рф, попросив про інтерв'ю з путіним.
У проханні про помилування репортер Еван Гершкович попросив путіна дати інтервʼю – ЗМІ
Джерело фото: PAP/EPA/JIM LO SCALZO
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Журналіст «The Wall Street Journal» Еван Гершкович, якого звільнили в рамках обміну, попросив у листі про помилування про інтерв’ю путіна. Про це йдеться у матеріалі «WSJ» щодо деталей обміну.

За даними ЗМІ, перед звільненням від репортера вимагали написати офіційне прохання про президентське помилування на ім'я російського диктатора путіна.

«У роздруківці прохання було велике порожнє місце, яке ув’язнений міг заповнити за бажанням, або просто залишити порожнім. Офіційною російською мовою, яку він відточив за 16 місяців увʼязнення, кореспондент журналу заповнив цей рядок. В останньому рядку він зробив власну пропозицію: Чи погодиться путін після звільнення дати інтервʼю», – вказано у статті.

Невідомо, чи відповів кремль на запитання журналіста, а також чи потрапив цей лист безпосередньо до путіна.

Як повідомлялося, 1 серпня відбувся великий обмін ув'язненими між США, Німеччиною та рф. Президент США Джо Байден заявив, що внаслідок обміну з рф до США повернулися троє громадян США і один власник грін-карти.

Джо Байден та Камала Гарріс особисто зустріли звільнених після обміну американців з літака у США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Бо є тенденція до зменшення кількості і якості людського мобілізаційного ресурсу» – у Міноборони пояснили, чому проти повної заборони на мобілізацію до 25 років

За існуючої тенденції зменшення кількості та якості людського мобілізаційного ресурсу в умовах тривалої збройної агресії ухвалення законопроекту поставить під загрозу виконання заходів щодо доукомплектування Збройних Сил, вважає Міноборони.

Верховний Суд вирішив, чи може батько перерахувати аліменти на особистий рахунок дитини, а не його матері

Добровільне перерахування батьком аліментів на особистий рахунок неповнолітньої дитини вважається виконанням судового наказу про стягнення аліментів – Верховний Суд.

Помічник Камали Гарріс з числа колишніх судових активістів просуває збільшення кількості суддів Верховного Суду США, аби применшити вагу голосів суддів, призначених Трампом

Ключовим помічником кандидатки у президенти США Камали Гарріс є екс-співзасновник неурядової організації Demand Justice, яка закликала збільшити кількість суддів у Верховному Суді, щоб Джо Байден міг призначати «нових ліберальних суддів» і таким чином перебалансувати вагу голосів у ВС США на користь демократів.

Довідку про несудимість можна буде отримати з електронним апостилем, але не раніше червня 2025 року

Кабмін прийняв новий порядок ведення Електронного реєстру апостилів, але запрацює він у червні 2025 року.

Якщо позичальник вважає відмову банку від надання йому кредиту необґрунтованою, він має право вимагати відшкодування збитків, а не реального виконання зобов’язання – Верховний Суд

Банк припинив видавати кредит у зв’язку з розпорядженням НБУ, яким рекомендовано банкам відмовитися від укладення договорів про відкриття кредитних ліній і надання інших безумовних кредитних зобов’язань, з метою захисту інтересів вкладників та кредиторів та нейтралізації впливу фінансової кризи.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Гетьман
    Руслан Гетьман
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олег Курко
    Олег Курко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду