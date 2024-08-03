У проханні про помилування репортер Еван Гершкович попросив путіна дати інтервʼю – ЗМІ

Репортер у проханні про помилування, яку від нього вимагали в рф, попросив про інтерв'ю з путіним.

Джерело фото: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Журналіст «The Wall Street Journal» Еван Гершкович, якого звільнили в рамках обміну, попросив у листі про помилування про інтерв’ю путіна. Про це йдеться у матеріалі «WSJ» щодо деталей обміну.

За даними ЗМІ, перед звільненням від репортера вимагали написати офіційне прохання про президентське помилування на ім'я російського диктатора путіна.

«У роздруківці прохання було велике порожнє місце, яке ув’язнений міг заповнити за бажанням, або просто залишити порожнім. Офіційною російською мовою, яку він відточив за 16 місяців увʼязнення, кореспондент журналу заповнив цей рядок. В останньому рядку він зробив власну пропозицію: Чи погодиться путін після звільнення дати інтервʼю», – вказано у статті.

Невідомо, чи відповів кремль на запитання журналіста, а також чи потрапив цей лист безпосередньо до путіна.

Як повідомлялося, 1 серпня відбувся великий обмін ув'язненими між США, Німеччиною та рф. Президент США Джо Байден заявив, що внаслідок обміну з рф до США повернулися троє громадян США і один власник грін-карти.

Джо Байден та Камала Гарріс особисто зустріли звільнених після обміну американців з літака у США.

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