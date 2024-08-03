У Києві запустили дашборд про радіаційний фон у місті – де дивитися

Дашборд надає інформацію про радіаційний фон на семи локаціях у різних районах Києва.

У Києві з'явився новий публічний дашборд, який надає інформацію про рівень радіації в місті. Його додали на Офіційному порталі столиці, повідомили у КМДА.

Дашборд радіаційного моніторингу надає докладну інформацію про радіаційний фон на семи локаціях у різних районах Києва, зокрема середні показники за добу та локації замірів.

Датчики, які встановили навесні 2022 року за підтримки меценатів, передають дані в режимі реального часу і є надійним джерелом інформації.

«З моменту початку спостережень радіаційний фон у столиці перебував у межах норм», - зазначають у КМДА.

Інформацію про радіаційний фон на Офіційному порталі Києва за посиланням – тут.

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