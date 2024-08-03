США та Велика Британія закликають своїх громадян покинути Ліван якнайшвидше

У посольстві США в Лівані закликали використати «будь-який доступний квиток».

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Уряд Великої Британії закликав британських громадян покинути Ліван. Там зазначили, що Сполучене Королівство продовжує рекомендувати уникати будь-яких поїздок до Лівану та рекомендує британським громадянам, які все ще перебувають у країні, виїхати зараз, поки доступні комерційні варіанти.

Міністр закордонних справ Девід Леммі сказав: «Напруга висока, і ситуація може швидко погіршитися. Хоча ми цілодобово працюємо над зміцненням нашої консульської присутності в Лівані, моє послання британським громадянам є чітким: їдте зараз».

Також своїх громадян покинути Ліван, використовуючи «будь-який доступний квиток», просять Сполучені Штати Америки, пише «Le Monde».

«Ми заохочуємо тих, хто бажає вилетіти з Лівану, забронювати будь-який доступний квиток, навіть якщо цей рейс не відправляється негайно або не слідує за обраним ними маршрутом», — заявили в посольстві США в Лівані.

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