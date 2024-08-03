Камала Гаррис проведет собеседование с шестью кандидатами на должность вице-президента – СМИ

Вице-президент Камала Гаррис в эти выходные будет проводить собеседования с шестью потенциальными претендентами на будущую роль вице-президента. Об этом сообщает «АР» со ссылкой на источники.
Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Камала Гаррис официально получила необходимое количество голосов делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты США.
Как отмечается, в список претендентов вошли губернаторы Кентукки Энди Бешир, Иллинойсу Джей Б. Прицкер, Пенсильвании Джош Шапиро и Миннесоты Тим Вальц, а также сенатор Марк Келли из Аризоны и министр транспорта Пит Буттиджедж.
Одними из главных кандидатур во время «сокращенного» процесса отбора, первоначально состоявшего из около десяти имен, считались Шапиро и Келли.
Некоторые публично отказались от рассмотрения, в частности, губернатор Северной Каролины Рой Купер, близкий к Гаррис со времен их совместной работы, когда она была генеральным прокурором штата.
Также в СМИ пишут, что крайний срок для выбора кандидата в вице-президенты – вторник 6 августа, когда Гаррис начнет турне по семи ключевым штатам.
Напомним, что Камала Гаррис опередила Дональда Трампа по рейтингу в ключевых штатах.
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