Камала Гаррис проведет собеседование с шестью кандидатами на должность вице-президента – СМИ

Конечный срок для избрания напарника фактически истечет 6 августа, когда Гаррис начнет тур по семи ключевым штатам.

Источник фото: АР

Вице-президент Камала Гаррис в эти выходные будет проводить собеседования с шестью потенциальными претендентами на будущую роль вице-президента. Об этом сообщает «АР» со ссылкой на источники.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Камала Гаррис официально получила необходимое количество голосов делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты США.

Как отмечается, в список претендентов вошли губернаторы Кентукки Энди Бешир, Иллинойсу Джей Б. Прицкер, Пенсильвании Джош Шапиро и Миннесоты Тим Вальц, а также сенатор Марк Келли из Аризоны и министр транспорта Пит Буттиджедж.

Одними из главных кандидатур во время «сокращенного» процесса отбора, первоначально состоявшего из около десяти имен, считались Шапиро и Келли.

Некоторые публично отказались от рассмотрения, в частности, губернатор Северной Каролины Рой Купер, близкий к Гаррис со времен их совместной работы, когда она была генеральным прокурором штата.

Также в СМИ пишут, что крайний срок для выбора кандидата в вице-президенты – вторник 6 августа, когда Гаррис начнет турне по семи ключевым штатам.

Напомним, что Камала Гаррис опередила Дональда Трампа по рейтингу в ключевых штатах.

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