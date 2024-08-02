Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США от демократов

Камала Харрис официально получила необходимое количество голосов делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты США.

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Вице-президент Камала Харрис стала кандидатом на пост президента США от демократов.

Она набрала необходимое количество голосов делегатов, чтобы официально стать кандидатом в президенты от Демократической партии.

Наиболее вероятной кандидатурой Демократической партии США в вице-президенты является губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, узнал Axios от источников в Белом доме.

Напомним, что Камала Харрис опередила Дональда Трампа по рейтингу в ключевых штатах.

Один из телеканалов США пригласил Трампа и Харрис провести теледебаты 17 сентября.

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