Зеленский анонсировал «инновационные решения» для военных, которые должны убрать бюрократию и бумажную работу

Уже скоро эти решения будут представлены обществу, – сообщил Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения анонсировал «инновационные решения» для украинских военных, которые примут много бумажной работы и бюрократии в подразделениях.

Он рассказал, что провел совещание с военным руководством по ситуации на фронте и усилению обороны.

«Готовим новые, абсолютно современные решения для наших воинов, которые уберут много бюрократии и бумажной работы из подразделений. Уже скоро эти решения будут представлены обществу. Выглядят действительно инновационно», - сказал Зеленский.

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