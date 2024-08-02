Зеленський анонсував «інноваційні рішення» для військових, які мають прибрати бюрократію та паперову роботу

Вже скоро ці рішення будуть презентовані суспільству, - повідомив Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення анонсував «інноваційні рішення» для українських військових, які приберуть багато паперової роботи та бюрократії у підрозділах. Він розповів, що провів нараду з військовим керівництвом щодо ситуації на фронті та посилення оборони.

«Готуємо нові, абсолютно сучасні рішення для наших воїнів, які точно приберуть багато бюрократії й паперової роботи з підрозділів. Вже скоро ці рішення будуть презентовані суспільству. Виглядають дійсно інноваційно», — сказав Зеленський.

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