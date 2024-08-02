Кабмін відкрив усі пункти пропуску через кордон для військових товарів

Ухваленою постановою передбачено розширення кількості пунктів пропуску для військових товарів на час дії воєнного стану.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відкриття для військових товарів усіх пунктів пропуску державного кордону, повідомляє Міністерство фінансів.

Зазначається, що змінами до постанови від 17 листопада 2010 року №1057 «Про затвердження переліку пунктів пропуску через державний кордон, через які здійснюється переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів» передбачено розширення кількості пунктів пропуску для військових товарів на час дії воєнного стану.

«Запроваджується безперешкодне переміщення через усі відкриті пункти пропуску державного кордону України товарів військового призначення, зокрема тих, що надходять від держав-партнерів», – кажуть у Мінфіні.

У Мінфіні наголосили, що, завдяки схваленим змінам, вдасться уникати ускладнень, пов’язаних із блокуванням пунктів пропуску, а також оптимізувати логістику постачання, що зекономить час і кошти.

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