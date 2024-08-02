Кабмин открыл все пункты пропуска через границу для военных товаров

Принятым постановлением предусмотрено расширение количества пунктов пропуска для военных товаров на время действия военного положения.

Кабинет Министров принял решение об открытии для военных товаров всех пунктов пропуска государственной границы, сообщает Министерство финансов.

Отмечается, что изменениями к постановлению от 17 ноября 2010 г. №1057 «Об утверждении перечня пунктов пропуска через государственную границу, через которые осуществляется перемещение товаров военного назначения и ядерных материалов» предусмотрено расширение количества пунктов пропуска для военных товаров на время действия военного положения.

«Вводится беспрепятственное перемещение через все открытые пункты пропуска государственной границы Украины товаров военного назначения, в том числе поступающих от государств-партнеров», – говорят в Минфине.

В Минфине подчеркнули, что благодаря одобренным изменениям удастся избегать осложнений, связанных с блокированием пунктов пропуска, а также оптимизировать логистику поставок, что сэкономит время и средства.

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