Кабмин открыл все пункты пропуска через границу для военных товаров

Кабинет Министров принял решение об открытии для военных товаров всех пунктов пропуска государственной границы, сообщает Министерство финансов.
Отмечается, что изменениями к постановлению от 17 ноября 2010 г. №1057 «Об утверждении перечня пунктов пропуска через государственную границу, через которые осуществляется перемещение товаров военного назначения и ядерных материалов» предусмотрено расширение количества пунктов пропуска для военных товаров на время действия военного положения.
«Вводится беспрепятственное перемещение через все открытые пункты пропуска государственной границы Украины товаров военного назначения, в том числе поступающих от государств-партнеров», – говорят в Минфине.
В Минфине подчеркнули, что благодаря одобренным изменениям удастся избегать осложнений, связанных с блокированием пунктов пропуска, а также оптимизировать логистику поставок, что сэкономит время и средства.
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