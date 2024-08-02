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Кабмин открыл все пункты пропуска через границу для военных товаров

19:35, 2 августа 2024
Принятым постановлением предусмотрено расширение количества пунктов пропуска для военных товаров на время действия военного положения.
Кабмин открыл все пункты пропуска через границу для военных товаров
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Кабинет Министров принял решение об открытии для военных товаров всех пунктов пропуска государственной границы, сообщает Министерство финансов.

Отмечается, что изменениями к постановлению от 17 ноября 2010 г. №1057 «Об утверждении перечня пунктов пропуска через государственную границу, через которые осуществляется перемещение товаров военного назначения и ядерных материалов» предусмотрено расширение количества пунктов пропуска для военных товаров на время действия военного положения.

«Вводится беспрепятственное перемещение через все открытые пункты пропуска государственной границы Украины товаров военного назначения, в том числе поступающих от государств-партнеров», – говорят в Минфине.

В Минфине подчеркнули, что благодаря одобренным изменениям удастся избегать осложнений, связанных с блокированием пунктов пропуска, а также оптимизировать логистику поставок, что сэкономит время и средства.

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