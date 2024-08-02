Оборона финансируется исключительно за счет украинских налогоплательщиков, не за счет международных партнеров – Кабмин

Представители правительства подчеркнули, что оборона и безопасность Украины финансируется исключительно за счет украинских налогоплательщиков.

Все невоенные расходы бюджета финансируются при поддержке международных партнеров Украины. Эти средства направляются на социальные выплаты, поддержку экономики, зарплаты чиновников, спасателей, учителей и врачей. Оборона и безопасность Украины финансируется исключительно за счет украинских налогоплательщиков. Об этом заявили в правительстве во время встречи с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения при Президенте Украины.

«Ключевой вопрос – ресурсы на оборону. До конца года наше войско нуждается в дополнительных 500 млрд грн, из которых одну четверть суммы планируем получить за счет пересмотра налогов. Понимаем, что для бизнеса это может быть вызов, но это критическая потребность. Я благодарен бизнесу, который продолжает работать и добросовестно уплачивает налоги. Это крайне важно в условиях, когда правительство каждую гривну украинских налогоплательщиков из бюджета направляет на оборону нашего государства», — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Представители Правительства и Министерства обороны очертили направления использования дополнительных 500 млрд. грн. военных расходов. Эти средства будут направлены на выплату зарплат военным (60%) и закупку оружия, техники и другие критические расходы (40%).

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что почти 3/4 из необходимых дополнительных средств планируется получить за счет внутренних заимствований и перевыполнения доходов госбюджета, в частности, через детенизацию экономики. Остальные 1/4 должны быть обеспечены путем пересмотра налоговой политики, что является вынужденным шагом в ответ на вызовы полномасштабного вторжения рф.

С начала этого вторжения правительство избегало повышения налогов для бизнеса. Однако в текущих условиях, когда другие источники финансирования исчерпаны, пересмотр налогов является необходимым шагом.

Представители правительства также подчеркнули, что все невоенные расходы бюджета финансируются при поддержке международных партнеров Украины. Эти средства направляются на социальные выплаты, поддержку экономики, зарплаты учителей и врачей. Оборона и безопасность Украины финансируется исключительно за счет украинских налогоплательщиков.

Представители бизнеса в свою очередь предложили альтернативные пути повышения доходов бюджета для финансирования обороны, таких как детенизация экономики, реформа таможни, сокращение расходов на госаппарат и расходы местных бюджетов.

Соответствующие шаги являются частью стратегии Правительства, в частности НДФЛ военных уже перенаправлены из местных бюджетов на финансирование обороны, за последнее время было сокращено 24 тысячи вакансий госслужбы, а также внедрены инструменты по ограничению нецелесообразных капитальных расходов местных бюджетов.

Участники встречи договорились продолжить диалог на базе комитета ВРУ по формированию наиболее эффективных решений в максимально короткие сроки.

Напомним, из-за задержки США с принятием закона о военной помощи в бюджете Украины возникла «дыра» в 500 млрд грн для покрытия расходов на зарплаты военным и оборону, ведь, по словам председателя бюджетного Комитета Совета Роксоланы Пидласы и министра финансов Сергея Марченко, Украине из-за задержек в США приходилось закупать оружие за свой счет и «перебрасывать» расходы с конца бюджетного года на его начало.

Теперь правительство ищет пути покрытия этих расходов, в частности, предлагается повысить налоги.

Автор: Наталья Мамченко

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