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Минфин США продлил разрешение на завершение сделок с Московской биржей

19:26, 2 августа 2024
Продлено до 12 октября разрешение на завершение транзакций с попавшими под санкции российскими организациями.
Минфин США продлил разрешение на завершение сделок с Московской биржей
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Министерство финансов США продлило срок разрешения на осуществление определенных финансовых операций с попавшими под санкции российскими организациями до 12 октября 2024 года. Об этом говорится в соответствующей лицензии.

К этому относятся Московская биржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.

Разрешено завершить следующие действия:

  • закрытие сделок с заблокированными учреждениями, если платежи производятся на специальные заблокированные счета.
  • продажа или передача долговых обязательств и акций, выпущенных или гарантированных этими учреждениями, если покупатель не является американским лицом.
  • завершение соглашений по долгам и акциям, заключенным до 12 июня 2024 года.
  • закрытие деривативных контрактов, заключенных до 12 июня 2024 года, при условии, что платежи производятся на заблокированные счета.

Однако есть существенное ограничение: запрещено осуществлять транзакции, связанные с корреспондентскими счетами и операциями с Центральным банком рф, Национальным фондом благосостояния рф и Министерством финансов рф.

Эти новые правила вступают в силу со 2 августа 2024 года и заменяют предыдущие лицензии, выданные в июне 2024 года.

Напомним, что в июне США наложили санкции более чем на 30 физлиц и 200 компаний. Вслед за СПБ Биржей под ограничения попала Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр, а также Российская национальная перестраховочная компания.

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