Минфин США продлил разрешение на завершение сделок с Московской биржей

Продлено до 12 октября разрешение на завершение транзакций с попавшими под санкции российскими организациями.

Министерство финансов США продлило срок разрешения на осуществление определенных финансовых операций с попавшими под санкции российскими организациями до 12 октября 2024 года. Об этом говорится в соответствующей лицензии.

К этому относятся Московская биржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.

Разрешено завершить следующие действия:

закрытие сделок с заблокированными учреждениями, если платежи производятся на специальные заблокированные счета.

продажа или передача долговых обязательств и акций, выпущенных или гарантированных этими учреждениями, если покупатель не является американским лицом.

завершение соглашений по долгам и акциям, заключенным до 12 июня 2024 года.

закрытие деривативных контрактов, заключенных до 12 июня 2024 года, при условии, что платежи производятся на заблокированные счета.

Однако есть существенное ограничение: запрещено осуществлять транзакции, связанные с корреспондентскими счетами и операциями с Центральным банком рф, Национальным фондом благосостояния рф и Министерством финансов рф.

Эти новые правила вступают в силу со 2 августа 2024 года и заменяют предыдущие лицензии, выданные в июне 2024 года.

Напомним, что в июне США наложили санкции более чем на 30 физлиц и 200 компаний. Вслед за СПБ Биржей под ограничения попала Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр, а также Российская национальная перестраховочная компания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.