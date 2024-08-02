Минфин США продлил разрешение на завершение сделок с Московской биржей

Министерство финансов США продлило срок разрешения на осуществление определенных финансовых операций с попавшими под санкции российскими организациями до 12 октября 2024 года. Об этом говорится в соответствующей лицензии.
К этому относятся Московская биржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.
Разрешено завершить следующие действия:
Однако есть существенное ограничение: запрещено осуществлять транзакции, связанные с корреспондентскими счетами и операциями с Центральным банком рф, Национальным фондом благосостояния рф и Министерством финансов рф.
Эти новые правила вступают в силу со 2 августа 2024 года и заменяют предыдущие лицензии, выданные в июне 2024 года.
Напомним, что в июне США наложили санкции более чем на 30 физлиц и 200 компаний. Вслед за СПБ Биржей под ограничения попала Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр, а также Российская национальная перестраховочная компания.
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