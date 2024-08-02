Мінфін США продовжив дозвіл на завершення операцій з Московською біржею

Продовжено до 12 жовтня дозвіл на завершення транзакцій з російськими організаціями, що потрапили під санкції.

Міністерство фінансів США продовжило термін дозволу на здійснення певних фінансових операцій з російськими організаціями, що потрапили під санкції, до 12 жовтня 2024 року. Про це йдеться у відповідній ліцензії.

До цього належать, зокрема, Московська біржа, Національний кліринговий центр та Національний розрахунковий депозитарій.

Дозволено завершити такі дії:

закриття угод із заблокованими установами, якщо платежі здійснюються на спеціальні заблоковані рахунки.

продаж або передача боргових зобов'язань та акцій, випущених або гарантованих цими установами, якщо покупець не є американською особою.

завершення угод з боргами та акціями, укладених до 12 червня 2024 року.

закриття деривативних контрактів, укладених до 12 червня 2024 року, за умови, що платежі здійснюються на заблоковані рахунки.

Однак є суттєве обмеження: заборонено здійснювати транзакції, пов'язані з кореспондентськими рахунками та операціями з Центральним банком рф, Національним фондом добробуту рф та Міністерством фінансів рф.

Ці нові правила набувають чинності з 2 серпня 2024 року та замінюють попередні ліцензії, видані в червні 2024 року.

Нагадаємо, що у червні США наклали санкції на понад 30 фізосіб та 200 компаній. Так, слідом за СПБ Біржею під обмеження потрапила Московська біржа, Національний розрахунковий депозитарій і Національний кліринговий центр, а також Російська національна перестрахувальна компанія.

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