Практика судів
  1. У світі

Мінфін США продовжив дозвіл на завершення операцій з Московською біржею

19:26, 2 серпня 2024
Продовжено до 12 жовтня дозвіл на завершення транзакцій з російськими організаціями, що потрапили під санкції.
Мінфін США продовжив дозвіл на завершення операцій з Московською біржею
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство фінансів США продовжило термін дозволу на здійснення певних фінансових операцій з російськими організаціями, що потрапили під санкції, до 12 жовтня 2024 року. Про це йдеться у відповідній ліцензії.

До цього належать, зокрема, Московська біржа, Національний кліринговий центр та Національний розрахунковий депозитарій.

Дозволено завершити такі дії:

  • закриття угод із заблокованими установами, якщо платежі здійснюються на спеціальні заблоковані рахунки.
  • продаж або передача боргових зобов'язань та акцій, випущених або гарантованих цими установами, якщо покупець не є американською особою.
  • завершення угод з боргами та акціями, укладених до 12 червня 2024 року.
  • закриття деривативних контрактів, укладених до 12 червня 2024 року, за умови, що платежі здійснюються на заблоковані рахунки.

Однак є суттєве обмеження: заборонено здійснювати транзакції, пов'язані з кореспондентськими рахунками та операціями з Центральним банком рф, Національним фондом добробуту рф та Міністерством фінансів рф.

Ці нові правила набувають чинності з 2 серпня 2024 року та замінюють попередні ліцензії, видані в червні 2024 року.

Нагадаємо, що у червні США наклали санкції на понад 30 фізосіб та 200 компаній. Так, слідом за СПБ Біржею під обмеження потрапила Московська біржа, Національний розрахунковий депозитарій і Національний кліринговий центр, а також Російська національна перестрахувальна компанія.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Оборона фінансується виключно за рахунок українських платників податків, не за рахунок міжнародних партнерів – Кабмін

Представники Уряду наголосили, оборона та безпека України фінансується виключно за рахунок українських платників податків.

Військовий збір із зарплат і ФОПів може залишитися в проекті про підвищення податків – Гетманцев

Підвищені податки вводяться лише тимчасово на час війни – Данило Гетманцев.

ВККС вчергове спробує обрати голову Комісії 7 серпня

Поки що претендент на посаду голови ВККС один – представник НАЗК Андрій Пасічник.

Доступ до електронних кабінетів вступників, ЄДЕБО і сайту Вступ-2024 закрито на невизначений строк

2 серпня закривається доступ до ЄДЕБО, сайту Вступу-2024 та електронних кабінетів вступників для здобуття вищої освіти.

Популярність професії юриста впала – більшість вступників хочуть стати психологами

Психологія, менеджмент, філологія і комп’ютерні науки обігнали професію юриста за популярністю серед вступників.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Ярош
    Алла Ярош
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Колеснікова
    Ірина Колеснікова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Наталія Височанська
    Наталія Височанська
    суддя Чернівецького апеляційного суду