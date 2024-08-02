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Військовий збір із зарплат і ФОПів може залишитися в проекті про підвищення податків – Гетманцев

18:55, 2 серпня 2024
Підвищені податки вводяться лише тимчасово на час війни – Данило Гетманцев.
Військовий збір із зарплат і ФОПів може залишитися в проекті про підвищення податків – Гетманцев
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Представники влади та бізнесу продовжують обговорення концепції законопроекту Кабміну 11416 про підвищення податків, яким зокрема пропонується, що замість 1,5% із зарплати громадяни будуть сплачувати 5%.

Як раніше писала «Судово-юридична газета» також він встановить обов’язок сплати військового збору юрособами у розмірі 1% доходу від будь-якої діяльності для платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку 3-ої та 4-ої групи; військового збору 5% в розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць ФОПами – платниками єдиного податку 1, 2 та 4 групи; військового збору у розмірі 1 % від доходу ФОП – платниками єдиного податку 3 групи тощо.

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев розповів про перші нарисів архітектури змін податкового законопроекту Кабміну.

«Контури ще не зрозумілі остаточно, але погоджуюсь з бізнесом що:

  • 1%-вий податок з обороту не пройде. Новий складний податок нам точно не потрібний;
  • замінити його пропонують на ПДВ і в цьому випадку злетить більшість дрібних, фіскально не значущих точкових змін, розглянемо їх окремо, а від якихось відмовимось.
  • залишитися може військовий збір із зарплат і ФОПів (без виключень для будь-яких галузей), а також зміни, спрямовані на детінізацію в уточненій з бізнесом редакції;
  • підвищені податки вводяться лише тимчасово на час війни. Про це чітко зазначимо» - зауважив Гетманцев.

Нагадаємо, вмовити західних партнерів зняти табу на використання їхніх грошей на фінансування зарплат військовим наразі неможливо. При цьому Україна щомісяця витрачає на сектор безпеки і оборони 166 млрд грн, кожного дня – в середньому 5,6 млрд грн.

Отже, як зазначала голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа, щоб в кінці вересня виплатити грошове забезпечення військовослужбовцям, потрібно ухвалити зміни до бюджету і підписати їх до середини вересня.

Відповідний законопроект Кабміну 11417 про збільшення видатків на оборону на 500 млрд наразі внесений у Верховну Раду. Раніше у Міноборони підкреслили, що з цієї суми 60% коштів планують витратити на зарплати військовим. Ще 40% — на озброєння та критичні потреби армії.

Автор: Наталя Мамченко 

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