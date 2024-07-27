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Україна змушена була купувати зброю за власний кошт, бо від США нічого не надходило – як виявилося, що на оборону і зарплати військовим не вистачає 500 млрд грн

08:00, 27 липня 2024
Через те, що допомога від США не надійшла вчасно, український Уряд опинився в ситуації, що посеред року не вистачає 500 млрд грн на оборону, у тому числі, на зарплати військовим.
Україна змушена була купувати зброю за власний кошт, бо від США нічого не надходило – як виявилося, що на оборону і зарплати військовим не вистачає 500 млрд грн
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Протягом першого кварталу 2024 року Україна змушена була купувати зброю за власний кошт, бо від США тоді нічого не надходило. Отже, видатки з вересня-грудня були перенесені на початок року і використані для закупівлі зброї. В зв’язку з цим Уряд наразі опинився в ситуації, коли на оборону, у тому числі, на зарплати військовим не вистачає 500 млрд грн. Про це розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа у інтерв’ю ЕП.

За її словами, якщо Верховна Рада не встигне внести зміни до поточного бюджету, то військові ризикують залишитися без грошового забезпечення вже під кінець вересня 2024 року.

«Основною причиною є відсутність поставок зброї від США в першому кварталі. Ми зробили наближення видатків оборони на майже 5 мільярдів доларів.

Тобто видатки з вересня, жовтня, листопада і грудня були наближені на початок року і використані для закупівлі зброї, яку ми змушені були купувати за власний кошт, тому що від США тоді нічого не надходило.

Крім того, Верховна Рада проголосувала за додаткові доплати для військовослужбовців, які проводять понад 30 днів на «нулі» – 70 тисяч грн» - зазначила вона.

Для того, аби військові отримали грошове забезпечення вчасно, за її словами, потрібно, аби зміни до бюджету були підписані і запрацювали до середини вересня.

«Коли робили наближення, то в розписі «переставляли» кошти з клітинки видатків на зарплату у вересні, жовтні та листопаді в клітинку закупівлі зброї на початку року. Тобто щоб в кінці вересня виплатити грошове забезпечення військовослужбовцям, потрібно ухвалити бюджет і підписати його до середини вересня» - підкреслила голова Бюджетного комітету.

Також одним з факторів є те, що на початку року в Уряду не було точних даних, скільки осіб планується мобілізувати до ЗСУ, чи буде взагалі ухвалено закон про мобілізацію, і відповідно було складно спланувати, скільки потрібно коштів для виплати їм грошового забезпечення.

Як відомо, відповідний законопроект Кабміну 11417 про збільшення видатків на оборону на 500 млрд наразі внесений у Верховну Раду. Зокрема, там йдеться про те, що Прикордонна служба отримає додатково 41,9 млрд, Нацполіція – 15,2 млрд, СБУ – 5,1 млрд.

Паралельно для фінансування цих видатків потрібно підвищити податки. Як раніше писала «Судово-юридична газета», підвищення з 1,5% до 5% військового збору з зарплат громадян дасть до бюджету близько 45 млрд грн у 2024 році, а встановлення обов’язку сплати військового збору особами, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації, у розмірі 15% від вартості – принесе 10 млрд грн. Це передбачає законопроект Кабміну 11416 про підвищення податків.

Автор: Наталя Мамченко 

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