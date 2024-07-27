Украина вынуждена была покупать оружие за свой счет, потому что от США ничего не поступало – как оказалось, что на оборону и зарплаты военным не хватает 500 млрд грн

Из-за того, что помощь от США не поступила вовремя, украинское правительство оказалось в ситуации, которая в середине года не хватает 500 млрд грн на оборону, в том числе, на зарплаты военным.

В течение первого квартала 2024 года Украина вынуждена была покупать оружие за свой счет, потому что от США тогда ничего не поступало. Следовательно, расходы с сентября-декабря были перенесены на начало года и использованы для закупки оружия. В связи с этим правительство оказалось в ситуации, когда на оборону, в том числе, на зарплаты военным не хватает 500 млрд грн. Об этом рассказала председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа в интервью ЭП.

По ее словам, если Верховная Рада не успеет внести изменения в текущий бюджет, то военные рискуют остаться без денежного довольствия уже к концу сентября 2024 года.

«Основной причиной является отсутствие поставок оружия от США в первом квартале. Мы сделали приближение расходов обороны почти на 5 миллиардов долларов.

То есть расходы с сентября, октября, ноября и декабря были приближены к началу года и использованы для закупки оружия, которое мы вынуждены были покупать за свой счет, потому что от США тогда ничего не поступало.

Кроме того, Верховная Рада проголосовала за дополнительные доплаты для военнослужащих, которые проводят более 30 дней на «нуле» – 70 тысяч грн», - отметила она.

Для того, чтобы военные получили денежное обеспечение вовремя, по ее словам, нужно, чтобы изменения в бюджет были подписаны и заработали до середины сентября.

«Когда делали приближение, то в росписи «переставляли» средства из клетки расходов на зарплату в сентябре, октябре и ноябре в клетку закупки оружия в начале года. То есть чтобы в конце сентября выплатить денежное довольствие военнослужащим, нужно принять бюджет и подписать его до середины сентября» - подчеркнула председатель Бюджетного комитета.

Также одним из факторов является то, что в начале года у правительства не было точных данных, сколько человек планируется мобилизовать в ВСУ, будет ли вообще принят закон о мобилизации, и соответственно, было сложно спланировать, сколько нужно средств для выплаты им денежного довольствия.

Как известно, соответствующий законопроект Кабмина 11417 об увеличении расходов на оборону на 500 млрд внесен в Верховную Раду. В частности, речь идет о том, что Пограничная служба получит дополнительно 41,9 млрд, Нацполиция – 15,2 млрд, СБУ – 5,1 млрд.

Параллельно для финансирования этих расходов необходимо повысить налоги. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», повышение с 1,5% до 5% военного сбора с зарплат граждан даст в бюджет около 45 млрд грн в 2024 году, а установление обязанности уплаты военного сбора лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации, в размере 15% стоимости – принесет 10 млрд грн. Это предусматривает законопроект Кабмина 11416 о повышении налогов.

Автор: Наталя Мамченко

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