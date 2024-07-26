Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

18-летний житель Днепра взят под стражу без права залога.

Источник фото: ОГП

Галицкий районный суд города Львова взял под стражу 18-летнего жителя Днепра, подозреваемого в умышленном убийстве общественного деятеля и народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По ходатайству прокуроров, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Прокуроры настаивали именно на такой мере, и суд удовлетворил их ходатайство в полном объеме.

Напомним, в Днепре задержали 18-летнего парня, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. Вероятно стрелка идентифицировали с помощью смарт-камер видеонаблюдения. Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

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