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В 59 ОМПБр служебную провели проверку после информации парамедика «Пташки» о потерях личного состава

18:44, 26 июля 2024
В результате проверки не выявлено преступных приказов, но есть управленческие недостатки.
В 59 ОМПБр служебную провели проверку после информации парамедика «Пташки» о потерях личного состава
Источник фото: hromadske
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Военная служба правопорядка ВСУ сообщила, что комплексная рабочая группа осуществила служебную проверку в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка на фоне скандала с комбригом Богданом Шевчуком.

«Проведена работа с командирами подразделений, личным составом, осуществлена проверка принятых решений и боевых распоряжений командования бригады. Кроме того, исследованы вопросы организации выполнения боевых задач», - говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочая группа не выявила случаев издания преступных приказов, но установила отдельные управленческие решения и факторы, которые могут негативно влиять на выполнение боевых задач. С целью предотвращения таких ситуаций в дальнейшем, руководство ВС Украины приняло надлежащие решения и приняло меры, направленные на предотвращение подобных случаев. Отдельные должностные лица командования бригады привлечены к ответственности.

Ранее защитница «Азовстали» Екатерина Полищук с позывным Птичка призвала Президента Владимира Зеленского провести служебное расследование в отношении действий командира 59 отдельной мотопехотной бригады, в которой она служила. Она отметила, что более года находилась в зоне ведения боевых действий вместе с 59 ОМПБр им. Якова Гандзюка, которой ранее командовали Сухаревский Вадим Олегович и профессионал военного дела Стеценко Максим Александрович.

Екатерина Полищук также отметила, что Богдан Шевчук был назначен на должность командира 59 ОМПБр в апреле 2024 года из-за должностных решений и «родственных связей» высшего военного руководства.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после заявления защитницы Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил начальнику Военной службы правопорядка ВСУ посетить зону ответственности 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка для проверки обстоятельств относительно недавних потерь личного состава.

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