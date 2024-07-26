Военные могут остаться без зарплат уже в конце сентября, если Верховная Рада не успеет добавить на оборону 500 млрд грн и принять повышение налогов – Роксолана Пидласа

Украина вынуждена была покупать оружие за свой счет, потому что от США тогда ничего не поступало, поэтому расходы с сентября-декабря были перенесены на начало года и использованы для закупки оружия – Роксолана Пидласа объяснила, почему не хватает 500 млрд на оборону.

Украине не хватает для финансирования сил обороны 500 млрд грн до конца 2024 года, в том числе, зарплат военным. Если Верховная Рада не успеет внести изменения в текущий бюджет, то военные рискуют остаться без денежного довольствия уже к концу сентября 2024 года, отметила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в интервью ЭП.

Проблема в том, как отметила Пидласа, что когда чиновники делали приближение расходов, то в росписи «переставляли» средства из ячейки расходов на зарплату в сентябре, октябре, ноябре в ячейку закупки оружия в начале года.

Роксолана Пидласа объяснила, как Украина оказалась в ситуации, которая в середине года не хватает 500 млрд на оборону.

«Основной причиной является отсутствие поставок оружия от США в первом квартале. Мы сделали приближение расходов обороны почти на 5 миллиардов долларов.

То есть расходы с сентября, октября, ноября и декабря были приближены к началу года и использованы для закупки оружия, которое мы вынуждены были покупать за свой счет, потому что от США тогда ничего не поступало.

Кроме того, Верховная Рада проголосовала за дополнительные доплаты для военнослужащих, которые проводят более 30 дней на нуле – 70 тысяч грн. Более того, когда бюджет на 2024 год только принимался, там предусматривали 1,5 триллиона гривен на оборону, хотя в 2023 году провели 1,8 триллиона гривен расходов. То есть уже тогда была разница, и мы понимали, что нужно будет прибавлять расходы на 2024 год», - отметила она.

По ее словам, необходимо, чтобы изменения в бюджет были подписаны и заработали до середины сентября.

«Когда делали приближение, то в росписи «переставляли» средства из клетки расходов на зарплату в сентябре, октябре и ноябре в клетку закупки оружия в начале года. То есть, чтобы в конце сентября выплатить денежное довольствие военнослужащим, нужно принять бюджет и подписать его до середины сентября» - подчеркнула председатель Бюджетного комитета.

Относительно того, почему Кабмин «тянул» до конца лета, чтобы поставить вопрос, она отметила, что, по ее мнению, Правительство ожидало принятия закона о мобилизации и не могло спланировать изменения из-за недостаточности информации.

«Если помните, то в начале года была дискуссия о том, что нужно мобилизовать 500 тысяч человек. И это были совсем другие цифры, другие дополнительные расходы, на которые нам пришлось бы искать гораздо больший ресурс, чем сейчас.

Мне кажется, что Минфин ждал, пока Верховная Рада примет закон о мобилизации, чтобы оценить ее влияние на дополнительную потребность в расходах бюджета. Кроме того, шел четвертый пересмотр программы с МВФ, который нужно было пройти перед тем, как регистрировать изменения в бюджет, чтобы не сорвать программу и финансирование гуманитарных расходов», - указала она.

Как известно, соответствующий законопроект Кабмина 11417 об увеличении расходов на оборону на 500 млрд внесен в Верховную Раду. В частности, речь идет о том, что Пограничная служба получит дополнительно 41,9 млрд, Нацполиция – 15,2 млрд, СБУ – 5,1 млрд.

Параллельно для финансирования этих расходов необходимо повысить налоги. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», повышение с 1,5% до 5% военного сбора с зарплат граждан даст в бюджет около 45 млрд грн в 2024 году, а установление обязанности уплаты военного сбора лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации, в размере 15% стоимости – принесет 10 млрд грн. Это предусматривает законопроект Кабмина 11416 о повышении налогов.

«Если мы говорим о налоговых изменениях, то они вступают в силу, как правило, с первого числа следующего за принятием месяца. Чтобы это было возможно с 1 сентября 2024, нужно их принять в конце августа. Думаю, у нас будет такая возможность.

Надеюсь, что 20 августа мы соберемся, проголосуем за законопроект о запрете религиозных организаций, связанных со страной-агрессором, и перейдем к вопросу налогов и бюджета. Это будет первое чтение, после которого последует еще второе. Попробуем сократить сроки подачи правок между ними до семи дней. Не гарантирую, что народные депутаты это поддержат, но мы постараемся.

К тому же вопрос налогов – это вопрос компромисса. Его можно найти до голосования в первом чтении и не откладывать на последний момент», - отметила Пидласа.

На вопрос, будут ли пересматриваться расходы в секторе обороны, председатель Комитета указала, что «выглядит так, что политически Верховная Рада не будет сокращать расходы на сектор безопасности и обороны».

«С одной стороны, это хорошо, потому что у нас есть обязательство финансировать оборону на самом высоком уровне. С другой – в этом есть недостаток, потому что это часто не позволяет нам оценивать эффективность расходов.

Однако я не думаю, что эффективность расходов в предыдущих периодах должна являться основанием, чтобы давать или не давать деньги на оборонные расходы в будущем.

Если мы видим, что средства на закупку снарядов использовались неэффективно, это не значит, что мы больше не будем покупать снаряды или нужно сократить расходы. Мы не можем себе этого позволить», - отметила Роксолана Пидласа.

Также, по ее словам, в настоящее время в Резервном фонде из заложенных при принятии бюджета 42 млрд грн осталось всего около 600 млн грн.

«При принятии бюджета в Резервный фонд заложили около 42 миллиардов гривен. За этот год Кабмин увеличил его размер до 56 миллиардов. Однако из этой суммы осталось только 592 миллиона. Резервный фонд создается для непредвиденных расходов. Хотя большую часть этих денег действительно потратили на нужды обороны и фортификации», - указала она.

Автор: Наталя Мамченко

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