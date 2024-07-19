Пограничная служба получит дополнительно 41,9 млрд, Нацполиция – 15,2 млрд, СБУ – 5,1 млрд – какие суммы предлагает выделить Кабмин в изменениях в Госбюджет

Кабмин предлагает увеличить расходы на 500 млрд и увеличить налоги, потому что необходимо финансировать армию.

В ближайшее время Верховная Рада рассмотрит правительственный законопроект о пересмотре Государственного бюджета Украины на 2024 год. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», расходы общего фонда госбюджета предлагается увеличить около 500 млрд грн.

Параллельно предлагается принять закон о повышении налогов для бизнеса и граждан, в том числе при продаже авто или недвижимости. Как пояснил глава налогового Комитета парламента Даниил Гетманцев, других вариантов, чем согласиться на предложение Кабмина повысить отдельные налоги (военный сбор, акцизы, в том числе на топливо и табак), увеличить соответствующую налоговую базу, а также разместить больше ОВГЗ (что в том числе , может предусматривать эмиссию НБУ), нет.

«Да, это плохое решение, сдерживающее экономическое восстановление, рост доходов граждан и оно потенциально несет риски для макрофинансовой стабильности. Впрочем, другого пути, чем закрыть разрыв у военных сейчас нет, потому что уже через несколько месяцев мы столкнемся со значительным дефицитом средств на текущее содержание войска, что начнет резко углубляться к концу года. Если мы не сможем профинансировать войско и защитить украинские земли, то согласитесь, вопрос уплаты и повышения налогов будет в принципе бесполезным» - отметил Гетманцев.

Глава бюджетного Комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа пояснила, на что именно будут потрачены средства.

«В целом, расходы общего фонда государственного бюджета вырастут на 500,3 млрд гривен. При этом на нужды обороны предлагается дополнительно направить 495,3 млрд грн, в том числе для:

+185,8 млрд грн – закупки и модернизации военной техники и вооружения ВСУ,

+147,2 млрд грн – ВСУ,

+48,2 млрд грн – Национальной гвардии,

+41,9 млрд грн – Государственной пограничной службы,

+40,7 млрд грн – Государственной специальной службы транспорта Минобороны,

+15,2 млрд грн – Национальной полиции,

+7,5 млрд грн – ГУР МО,

+5,1 млрд грн – СБУ,

+2,8 млрд грн – ГСЧС,

+ 503 млн грн – СВР,

+ 258,3 млн грн – Госспецсвязи,

+ 138,7 млн ​​грн – УГО.

Средства будут направляться на денежное довольствие военных и на закупку военной и специальной техники.

Также предлагается увеличить расходы на (основные позиции):

+4,5 млрд грн – пополнение резервного фонда государственного бюджета,

+1 млрд грн - пилотный проект по зубопротезированию и оказанию плановой стоматологической помощи ветеранам войны,

+400 млн грн – денежная помощь лицам, лишенным личной свободы незаконными действиями российской федерации,

+100,8 млн грн – во исполнение наказаний пенитенциарными учреждениями» - отметила она.

При этом планируется сокращение расходов в целом на 65,7 млрд грн, в том числе на обслуживание государственного долга – на 61,8 млрд грн и на выполнение государством гарантийных обязательств за заемщиков, получивших кредиты под государственные гарантии – на 3,9 млрд гривен.

«Что касается источников покрытия дополнительных расходов госбюджета, то большую часть необходимых средств планируется покрыть за счет увеличения доходной части госбюджета (+214,5 млрд грн), однако нам придется занимать 160,2 млрд грн на внутреннем рынке. Правительство также инициировало изменения в Налоговый кодекс, чтобы увеличить доходную часть бюджета.

Кроме изменений параметров государственного бюджета на 2024 год, Правительство также инициирует урегулирование ряда вопросов, связанных с организацией бюджетного процесса в текущем году, а именно:

предоставить Правительству возможность своими решениями и по согласованию с соответствующим кредитором направлять на финансирование общего фонда госбюджета кредиты, привлекаемые для реализации инвестиционных проектов,

предусмотреть возможность зачисления в общий фонд госбюджета средств, поступающих Ukraine Facility в целом на сумму 5,27 млрд евро

направлять на нужды ГУР Минобороны:

- часть остатка средств специального фонда госбюджета НКРЭКУ от взносов на регулирование, уплачиваемых субъектами в сферах энергетики и коммунальных услуг

- средств ГП "Украина туристическая" в сумме 85 млн грн (в 2021 году были перечислены на пополнение уставного капитала);

- остатка неиспользованных средств в сумме 150 млн грн, поступивших на счета ГП «Украинский институт интеллектуальной собственности» от сборов.

Парламент и Правительство всегда оперативно реагируют на запросы военных, поэтому у меня нет сомнений, что предложенное увеличение расходов будет поддержано народными депутатами» - указала Роксолана Пидласа.

Автор: Наталя Мамченко

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