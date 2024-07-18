Кабмин одобрил изменения в бюджет по увеличению расходов на оборону почти на 500 млрд грн и законопроект о повышении налогов

Расходы на оборону из бюджета повысят почти на 500 млрд грн, а также повысят налоги – Кабмин одобрил изменения.

Кабмин на своем заседании 18 июля одобрил законопроекты об увеличении расходов на оборону почти на 500 млрд грн и о повышении налогов. Далее их направят на регистрацию в Верховную Раду.

«Правительство только что одобрило Закон об изменениях в Бюджет 2024 г. с повышением расходов на 500 млрд и налоговые изменения на 140 млрд грн» - отметил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», судя по проекту о повышении налогов, предлагается ввести военный сбор 15% от стоимости приобретенного автомобиля гражданами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации. А также установить обязанность уплаты военного сбора 5% от дохода по продаже квартиры, земельного участка и другой недвижимости гражданами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена ​​продажа одного объекта недвижимости.

Что касается этих 495,3 млрд грн расходов на оборону на оплату труда с начислениями потратят 77,9 млрд грн, на военную, специальную технику и оборудование – 256,1 млрд грн, на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений – 40, 4 млрд, на другие расходы – 120,7 млрд грн

Также предполагается сокращение расходов на 65 млрд грн.

По словам Железняка, для покрытия дополнительных расходов и обеспечения сбалансирования показателей бюджета предусмотрено увеличить доходы общего фонда государственного бюджета на 214,5 млрд. (здесь и повышение налогов) и финансирование общего фонда бюджета по долговым операциям на 220 млрд. гривен.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 18 июля Верховная Рада на фоне разговоров о дефолте приняла закон о праве приостановить выплаты по внешним долгам до 1 октября 2024 года. При этом Бюджетный комитет Рады изначально рекомендовал законопроект Давида Арахамии, позволявший сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению еврооблигаций более 10 млрд долларов США до конца 2027 года, но затем передумал и рекомендовал другой – о возможности остановить выплаты только до 1 октября 2024 года.

Напомним, недавно председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа заявила, что обсуждала изменения в Госбюджет на 2024 год для покрытия «дыры» в 400-500 миллиардов грн в этом году с послом Германии. «Здесь ждем инициативы Правительства» - отметила она.

Автор: Наталя Мамченко

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