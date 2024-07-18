Кабмін схвалив зміни до бюджету щодо збільшення видатків на оборону майже на 500 млрд грн і законопроект про підвищення податків

Видатки на оборону з бюджету підвищать майже на 500 млрд грн, а також підвищать податки – Кабмін схвалив зміни.

Кабмін на своєму засіданні 18 липня схвалив законопроекти про збільшення видатків на оборону майже на 500 млрд грн і про підвищення податків. Далі їх спрямують на реєстрацію до Верховної Ради.

«Уряд тільки що схвалив Закон про зміни у Бюджет 2024 з підвищенням видатків на 500 млрд та Податкові зміни на 140 млрд грн» - зазначив перший заступник голови Комітету ВР з питань податкової політики Ярослав Железняк.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», судячи з проекту про підвищення податків, пропонується запровадити військовий збір 15% від вартості набутого автомобіля громадянами, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації. А також встановити обовʼязок сплати військового збору 5% від доходу з продажу квартири, земельної ділянки та іншої нерухомості громадянами, якими протягом звітного податкового року здійснено продаж одного обʼєкта нерухомості.

Що стосується цих 495,3 млрд грн видатків на оборону на оплату праці з нарахуваннями витратять 77,9 млрд грн, на військову, спеціальну техніку та обладнання – 256,1 млрд грн, на будівництво військових інженерно- технічних та фортифікаційних споруд - 40, 4 млрд, на інші видатки - 120,7 млрд грн

Також передбачається скорочення видатків на 65 млрд грн.

За словами Железняка, для покриття додаткових видатків та забезпечення збалансування показників бюджету передбачено збільшити доходи загального фонду державного бюджету на 214,5 млрд (тут і підвищення податків) і фінансування загального фонду бюджету за борговими операціями на 220 млрд гривень.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 18 липня Верховна Рада на фоні розмов про дефолт прийняла закон про право призупинити виплати за зовнішніми боргами до 1 жовтня 2024 року. При цьому Бюджетний комітет Ради спочатку рекомендував законопроект Давида Арахамії, який дозволяв заощадити на платежах з обслуговування та погашення єврооблігацій понад 10 млрд дол США до кінця 2027 року, але потім передумав і рекомендував інший – про можливість зупинити виплати лише до 1 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що обговорювала зміни до Держбюджету на 2024 рік для покриття «діри» в 400-500 мільярдів грн в цьому році з послом Німеччини. «Тут чекаємо на ініціативу Уряду» - зауважила вона.

Автор: Наталя Мамченко

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