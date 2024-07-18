Уряд заборонив вимикати світло у прифронтових зонах та біля кордону з рф і Білоруссю

Мова йде про обʼєкти та населені пункти в 20-кілометровій зоні.

Кабінет міністрів заборонив вимикати світло в населених пунктах у 20-кілометровій зоні біля кордону з рф та Білоруссю. Також відключень не буде поблизу лінії фронту. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, стан енергетики - визначальний фактор життя окремих областей та країни в цілому. Через російський терор та аномальну спеку фіксується постійний дефіцит потужностей, тому «Укренерго» змушене обмежувати споживачів.

«У цих умовах запит суспільства - це справедливість у розподілі наявної електроенергії. Уряд відповідає на цей запит і формує перелік критично важливих об’єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання. За результатом комунікації з ОВА конкретизуємо цей список», - зазначив прем'єр.

До критично важливих входять об’єкти газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарні, перерахував Шмигаль.

«Сьогодні також додаємо норму, що відключатись від світла не будуть населені пункти, а також об’єкти в 20-кілометровій зоні від кордону з рф, Білоруссю та в 20 кілометрах прифронтової зони», - сказав глава уряду.

Також уряд покращує алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень світла.

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