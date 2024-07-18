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Хакери використовують тематику закупівель БпЛА для атак на оборонні підприємства

20:14, 18 липня 2024
Хакери атакують українські оборонні підприємства через шкідливі листи із ZIP-файлами.
Хакери використовують тематику закупівель БпЛА для атак на оборонні підприємства
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Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв'язку, зафіксувала нові кібератаки, спрямовані на українські оборонні підприємства. Атаки використовують тематику закупівель безпілотників, повідомляє Держспецзв'язку.

Хакери застосовують кілька видів шкідливого програмного забезпечення і можуть видавати себе за працівників державних органів для підвищення довіри.

Схема атаки наступна:

Зловмисники надсилають електронні листи з вкладенням у вигляді ZIP-файлу, який містить PDF-документ з посиланням. Жертвам пропонується перейти за посиланням, щоб «завантажити відсутні шрифти».

При переході за посиланням на комп'ютер завантажується файл «adobe_acrobat_fonts_pack.exe», який є шкідливою програмою GLUEEGG. Вона дешифрує і запускає завантажувач DROPCLUE, який у свою чергу завантажує та відкриває на комп'ютері два файли: PDF-документ-приманку та EXE-файл «font-pack-pdf-windows-64-bit». Останній забезпечує встановлення легітимної програми для віддаленого управління ATERA, надаючи зловмисникам несанкціонований доступ до комп'ютера жертви.

Як запобігти атаці

  • Будьте обережні, навіть якщо відправник листа представляється державним працівником.
  • Не завантажуйте та не відкривайте підозрілі файли.
  • У разі підозри на атаку, звертайтеся до CERT-UA:
  • [email protected]
  • моб. +38 (044) 281-88-25

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