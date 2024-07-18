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На Львівщині 75-річну бабцю та її онука підозрюють у збуті психотропів

21:08, 18 липня 2024
За даними слідства, незаконний збут особливо небезпечного психотропу у місті Новий Розділ організували бабця та її внук.
На Львівщині 75-річну бабцю та її онука підозрюють у збуті психотропів
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На Львівщині про підозру у збуті особливо небезпечного психотропу PVP повідомили 75-річній жінці та її 29-річному онуку. Як повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури, їм інкримінують незаконне придбання, зберігання та збут особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, незаконний збут особливо небезпечного психотропу у місті Новий Розділ організували бабця та її внук.

«Продаж «товару» здійснювали за попередньою домовленістю з «клієнтами». Безпосередньо при зустрічі у квартирі, де мешкали підозрювані», - пишуть у прокуратурі.

В ході санкціонованих обшуків за місцем проживання було виявлено та вилучено заборонену речовину, електронні ваги, банківські картки, мобільні телефони та грошові кошти.

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