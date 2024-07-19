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На Львівщині судили матір дітей, які повиривали кущі картоплі на чужому городі

07:43, 19 липня 2024
Суд не знайшовши доказів ухилення від батьківських обов’язків.
На Львівщині судили матір дітей, які повиривали кущі картоплі на чужому городі
Джерело фото: Eric Prouzet / Unsplash
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На Львівщині судили матір двох малолітніх дітей, які, згідно протоколів та матеріалів справи, вирвали 40 кущів картоплі на чужому городі. Жінку виправдав суд, не знайшовши доказів ухилення від батьківських обов’язків. Про це йдеться у постанові Самбірського міськрайонного суду у Єдиному державному реєстрі судових рішень (справа № 452/2266/24, номер судового провадження: 3/452/1180/2024).

Як йдеться в постанові, випадок трапився 7 червня цього року. Двоє малолітніх поблизу чужого будинку «пошкодили рослини із картоплею в кількості сорока кущів та привласнили для власних потреб». Матір пояснила, що її діти справді пошкодили картоплю, однак не сорок кущів, а не більше десяти. Крім того, жінка додала, що провела з дітьми виховну бесіду та відшкодувала усі збитки потерпілим.

«З наданих до суду матеріалів суддя не вбачає об`єктивного підтвердження факту ухилення ОСОБА_1 від виконання передбаченого законодавством обов`язку щодо виховання своїх малолітніх дітей. Підстав вважати, що ОСОБА_1 не виховує дітей в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім`ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини, наразі немає.

Сам по собі факт того, що малолітні діти ОСОБА_1 - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пошкодили кущі картоплі не може розцінюватись як незабезпечення матір`ю належного виконання обов`язків щодо їх виховання», — йдеться у постанові.

Правадження закрили у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

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