Понад 700 підприємств отримали статус критично важливих – Мінекономіки

Підприємства, що отримали статус критично важливих, можуть забронювати працівників від мобілізації.

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Міністерство економіки України визнало критично важливими понад 700 підприємств, установ і організацій, повідомляє заступник міністра економіки Віталій Кіндратів. Про це інформує Forbes Ukraine.

Наразі Єдиний перелік критично важливих підприємств ще формується під кураторством Мінцифри. Підприємства, що отримали цей статус, можуть забронювати працівників від мобілізації.

Статус критично важливого підприємства надається на один рік. Компанії, які ще не мають цього статусу, можуть подати заявку до Міністерства економіки для його отримання. Засідання комісії з визначення критичної важливості проводяться щосереди, на кожному з яких розглядається не менше 20 заяв. Відповідь щодо статусу компанії отримують протягом 10 днів.

Нагадаємо, на порталі Дія запустили електронне бронювання.

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