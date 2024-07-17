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Електронне бронювання тепер доступне через портал Дія – Юлія Свириденко

17:28, 17 липня 2024
На порталі Дія запустили електронне бронювання.
Електронне бронювання тепер доступне через портал Дія – Юлія Свириденко
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В Україні починає працювати електронне бронювання на порталі Дія. Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Запустили електронне бронювання через портал Дія.

«Від початку місяця активно відбувалося бета-тестування. За цей час перші компанії випробували систему й змогли забронювати майже тисячу працівників. У середньому процес займав до години. Тому після успішного тесту, ми запускаємо послугу повноцінно.

Тепер процес буде максимально швидким та автоматизованим, аби скоротити час очікування для бізнесу.

Якщо підприємство є критично важливим чи забезпечує потреби Сил безпеки та оборони, то може скористатися електронним бронюванням. Для цього:

1 – керівник через особистий кабінет подає заяву про бронювання зі списками працівників, яких хоче забронювати;

2 – Дія автоматично перевіряє компанію і працівників по реєстрах:

  • Чи є підприємство критично важливим;
  • Чи справді військовозобов’язаний працевлаштований офіційно;
  • Чи дані військовозобов’язаного є в реєстрі Оберіг.

Якщо отримує три “так”, система автоматично надішле сповіщення в особистий кабінет керівника, що працівник заброньований. Щодо військовозобов’язаного, то інформація у його застосунку Резерв+ оновиться і там буде зазначена інформація про бронювання. За потреби, можна буде отримати також паперову версію.

Якщо буде відмова, то керівник отримає в електронному кабінеті детальне пояснення причин.

Що важливо, тепер рішення про конкретного працівника керівник отримуватиме одразу, не чекаючи на рішення щодо інших працівників, яких він вказав у заяві.

Дякую команді Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство оборони України за спільну роботу над цим продуктом.

Наразі триває робота щодо системного оновлення підходів до бронювання, проводимо консультації з бізнесом та експертним середовищем, аби знайти збалансоване рішення» - зазначила Юлія Свириденко.

Автор: Наталя Мамченко 

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Електронне бронювання тепер доступне через портал Дія – Юлія Свириденко

На порталі Дія запустили електронне бронювання.

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