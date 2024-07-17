«Потяг стій, раз два» - член Комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко прокоментував рішення Держспецзв'язку, яким мобільних операторів зобов’язали забезпечити 10 годин роботи мережі без світла

У розпорядженні відсутні пропозиції щодо ремонтних бригад, які повинні це робити, і пропозиції щодо 100% бронювання технічного персоналу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Державна служба спеціального зв'язку зобов'язала мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі під час відключень електроенергії. Про це йдеться в розпорядженні від 15 липня 2024 року.

Отже, тепер мобільні оператори мають забезпечити доступність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії протягом 10 год, замість 4 год як було раніше.

Відповідне рішення прокоментував член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Федієнко.

«Читаю нове розпорядження НЦУ яке входить до структури Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Сльози пирскають між очима, а що так можна:)? Тобто, таки можна, потяг стій, раз два.

Яке системне мислення, яка красота тексту. Щоправда, не побачив, дослідження факторів, які формують проблематику.

Тепер я поясню простою мовою:

НЦУ пише:

«Забезпечити працездатність електронних комунікаційних мереж в умовах планового, аварійного, незапланованого та/або вимушеного відключення електропостачання інфраструктури електронних комунікаційних мереж шляхом забезпечення електроживлення власних або орендованих технічних засобів електронних комунікацій від джерел автономного електроживлення (електрогенераторних установок, акумуляторних батарей тощо)».

Супер.

Агов, перепрошую, «забезпечити працездатність».

Чому тут немає пропозиції щодо ремонтних бригад, які повинні це робити.

Чому тут немає пропозицій щодо 100% бронювання технічного персоналу!?

Хоча з урахуванням чисельності ДСТЗІ, я думаю, вони зможуть допомогти розносити акумулятори, постачальникам.

Погоджуюсь, щодо «забезпечити працездатність, міжміських, аварійних, спеціальних вузлів» це ще якось думаю можна втримати. На це вистачить ресурсу, а найголовніше, персоналу.

«До 1 грудня 2024 року - 80% базових станцій мобільного звʼязку, які розташовані в межах кожної області та забезпечують доступність послуг мобільного звʼязку в кожному районі цієї області»

Неможливо!

Перейду на мову війни.

Війна, це сили та засоби. Сили це військові засоби це зброя. Командир перед виконанням бойового завдання завжди рахує, вистачить сил та засобів виконати бойову задачу?

У галузі звʼязку це сотні тисячів технічних майданчиків. На які фізично треба встановлювати засоби, завдяки яким можна втримати мережу у відповідності до показників якості.

Це теж самі сили та засоби. Сили це технічні працівники.

Їх просто вже не існує!

Звертаю увагу, що середні та невеличкі постачальники поки можуть видохнути.

«Відхилення зазначених строків для постачальників послуг фіксованого доступу до мережі Інтернет з абонентською базою понад 100000 може допускатися за умови, якщо це передбачено їх планами відновлення функціонування електронних комунікаційних мереж та забезпечення їхньої сталості в умовах надзвичайних ситуації, надзвичайного та воєнного стану шляхом розвитку своїх електронних комунікаційних мереж, погоджених НЦУ у строк до 01.05.2024»

Для мене завжди було незрозуміло, чому, звідки беруться такі розпорядження!? На підставі якого системного аналізу? Від себе хочу побажати операторам триматись. Якщо держава від вас вимагає забезпечити, вимагайте і ви, щоб держава вам забезпечила для виконання вами ваших завдань» - підсумував він.

Автор: Наталя Мамченко

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