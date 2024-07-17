«Поезд стой, раз два» – член Комитета по нацбезопасности Александр Федиенко прокомментировал решение Госспецсвязи, которым мобильных операторов обязали обеспечить 10 часов работы сети без света

В распоряжении отсутствуют предложения по ремонтным бригадам, которые должны это делать, и предложения по 100% бронированию технического персонала.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Государственная служба специальной связи обязала мобильных операторов обеспечить 10 часов работы сети при отключении электроэнергии. Об этом говорится в распоряжении от 15 июля 2024 года.

Следовательно, теперь мобильные операторы должны обеспечить доступность мобильной связи при отключении электроэнергии в течение 10 часов, вместо 4 часов, как было раньше.

Соответствующее решение прокомментировал член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Федиенко.

«Читаю новое распоряжение НЦУ, которое входит в структуру Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Слезы брызгают между глазами, а что так можно:)? То есть, таки можно, поезд стой, раз два.

Каково системное мышление, какая красота текста. Правда, не увидел исследования факторов, формирующих проблематику.

Теперь я объясню простым языком:

НЦУ пишет:

«Обеспечить работоспособность электронных коммуникационных сетей в условиях планового, аварийного, незапланированного и/или вынужденного отключения электроснабжения инфраструктуры электронных коммуникационных сетей путем обеспечения электропитания собственных или арендованных технических средств электронных коммуникаций от источников автономного электропитания (электрогенераторных установок, аккумуляторов).

Супер.

Эй, извините, «обеспечить работоспособность».

Почему здесь нет предложения по ремонтным бригадам, которые должны это делать.

Почему здесь нет предложений по 100% бронированию технического персонала!?

Хотя с учетом численности ДСТЗ, я думаю, они смогут помочь разносить аккумуляторы, поставщикам.

Соглашаюсь, что «обеспечить работоспособность, междугородных, аварийных, специальных узлов» это еще как-то думаю можно выдержать. Для этого хватит ресурса, а самое главное, персонала.

«До 1 декабря 2024 года – 80% базовых станций мобильной связи, которые расположены в пределах каждой области и обеспечивают доступность услуг мобильной связи в каждом районе этой области»

Невозможно!

Перейду на язык войны.

Война – это силы и средства. Силы это военные средства – это оружие. Командир перед выполнением боевой задачи всегда считает, хватит ли сил и средств выполнить боевую задачу?

В этой связи это сотни тысяч технических площадок. На которые физически нужно устанавливать средства, благодаря которым можно удержать сеть в соответствии с показателями качества.

Это тоже сами силы и средства. Силы – это технические работники.

Их просто не существует!

Обращаю внимание, что средние и небольшие поставщики пока могут выдохнуть.

«Отклонение указанных сроков для поставщиков услуг фиксированного доступа к сети Интернет с абонентской базой более 100000 может допускаться при условии, если это предусмотрено их планами возобновления функционирования электронных коммуникационных сетей и обеспечения их постоянства в условиях чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного и военного положения путем развития своих электронных коммуникационных сетей, согласованных НЦУ в срок до 01.05.2024»

Для меня всегда было непонятно почему, откуда берутся такие распоряжения!? На основании какого системного анализа? От себя хочу пожелать операторам держаться. Если государство от вас требует обеспечить, требуйте и вы, чтобы государство вам обеспечило для выполнения вами ваши задачи» - подытожил он.

Автор: Наталя Мамченко

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