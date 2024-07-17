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Стало известно, какие операции не подлежат налогообложению акцизом.

20:15, 17 июля 2024
К операциям с подакцизными товарами, которые не подлежат налогообложению акцизным налогом, относятся операции по вывозу (экспорту) подакцизных товаров налогоплательщиком за пределы таможенной территории Украины.
Стало известно, какие операции не подлежат налогообложению акцизом.
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Государственная налоговая служба в Житомирской области разъяснила, какие сделки не подлежат налогообложению акцизом.

В соответствии с п. 213.2 НКУ к операциям с подакцизными товарами, не подлежащим налогообложению акцизным налогом, относятся операции по:

- вывоз (экспорт) подакцизных товаров (продукции) плательщиком налога за пределы таможенной территории Украины.

Товары (продукция) считаются вывезенными (экспортированными) налогоплательщиком за пределы таможенной территории Украины, если их вывоз (экспортирование) заверен надлежаще оформленной таможенной декларацией, в том числе если отгрузка произошла в отчетном периоде, а вывоз (экспортирование) – в следующем отчетном периоде и на дату представления декларации по акцизному налогу за отчетный месяц имеется такая таможенная декларация;

- ввоз на таможенную территорию Украины ранее экспортированных подакцизных товаров (продукции), у которых обнаружены недостатки, препятствующие реализации этих товаров на таможенной территории страны импортера, для их возвращения экспортеру.

Такие подакцизные товары (продукция) осуществляется их продавцом (экспортером) без дальнейшей реализации на таможенной территории Украины;

- реализации электрической энергии, производимой квалифицированными когенерационными установками и/или из возобновляемых источников энергии;

- передачи для собственного потребления в пределах одного предприятия электрической энергии (по коду 2716 00 00 00 согласно УКТ ВЭД), произведенной на этом предприятии.

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