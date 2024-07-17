Курс доллара и евро достиг нового исторического максимума

Курс доллара в обменниках столицы составил 41,9 гр. за доллар, а евро – 45,9 грн.

Национальный банк Украины повысил курс доллара к гривне до очередного исторического максимума. Так, официальный курс на 18 июля 2024 установлен на таком уровне: 41,4627 грн за 1 доллар.

Курс евро составит 44,9789 гривен за 1 евро.

В обменных пунктах Киева курс доллара составляет 41,9 грн за доллар, а евро – 45,9 грн.

С начала 2024 года официальный курс доллара вырос на 9,2% (с 37,98 по 31 декабря 2023 года). Официальный курс евро поднялся на 7,4% (с 42,20 по 31 декабря 2023 года).

Напомним, недавно председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа заявила, что обсуждала изменения в Госбюджет на 2024 год для покрытия «дыры» в 400-500 миллиардов грн в этом году с послом Германии. «Здесь ждем инициативы правительства» - отметила она, не уточняя, о какой именно инициативе идет речь.

При этом МВФ не возражает против такого варианта, как печать гривны, если других вариантов не будет.

В свою очередь председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев озвучил несколько вариантов, чтобы покрыть эту «дыру». Один из них – это повышение налогов. При этом быстро получить средства в необходимых для страны объемах можно только из-за изменений в основные налоги, как НДС и военный сбор. Худшим же вариантом будет эмиссия.

«Чрезвычайно плохой» путь для поиска ресурса – это ускоренная девальвация и эмиссия. Еще одно плохое решение (к сожалению, «хороших» фактически не осталось) – это повышение налогов. Мы уже утвердили, рекомендовав ко второму чтению, законопроект о повышении до европейского уровня налогов на топливо. На рассмотрении в комитете также законопроект о повышении налогов на табак.

Но это не последние изменения. Ожидаем от Кабинета Министров предложений о том, как решать проблему тотального недофинансирования. Окончательных вариантов нет» - отметил Даниил Гетманцев в интервью Укринформ.

«Если говорить об эмиссии, то это – я уже говорил, – самый плохой вариант. Потому что эмиссия – это инфляция, она, по сути, является налогом на бедных. Мы практиковали эмиссию в 2022 году на сумму 400 млрд. гривен, что, среди прочего, спровоцировало инфляцию в 26%. Сейчас финансовая ситуация в стране, безусловно, лучше, чем в первый год войны. Инфляция очень низкая – 3,3%, золотовалютные резервы – на исторически высоких уровнях.

В Меморандуме о сотрудничестве с Международным валютным фондом возможность процедуры бюджетной эмиссии предусмотрена – после консультаций между Минфином, НБУ и МВФ, если другие источники покрытия бюджетного дефицита будут исчерпаны. Но при этом определены и ограничения эмиссии – максимум 50 млрд гривен в квартал.

Но нам бы не хотелось вообще включать этот инструмент, потому что он плохой, самый плохой из всех вариантов, которые сейчас» - подчеркнул Даниил Гетманцев.

На фоне этого возникает вопрос об экономическом бронировании как среди прочего инструмент наполнения бюджета.

Автор: Наталя Мамченко

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