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Курс долара та євро досяг нового історичного максимуму

16:49, 17 липня 2024
Курс долара в обмінниках столиці склав 41,9 грн за долар, а євро – 45,9 грн.
Курс долара та євро досяг нового історичного максимуму
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Національний банк України підвищив курс долара до гривні до чергового історичного максимуму. Так, офіційний курс на 18 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,4627 грн за 1 долар.

Курс євро становитиме 44,9789 гривень за 1 євро.

В обмінних пунктах Києва курс долара становить 41,9 грн за долар, а євро – 45,9 грн.

З початку 2024 року офіційний курс долара зріс на 9,2% (з 37,98 до 31 грудня 2023 року). Офіційний курс євро піднявся на 7,4% (з 42,20 до 31 грудня 2023 року).

Нагадаємо, нещодавно голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що обговорювала зміни до Держбюджету на 2024 рік для покриття «діри» в 400-500 мільярдів грн в цьому році з послом Німеччини. «Тут чекаємо на ініціативу Уряду» - зауважила вона, не уточнюючи, про яку саме ініціативу йдеться.

При цьому МВФ не заперечує проти такого варіанту,  як «друк гривні», якщо інших варіантів не буде.

В свою чергу, голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев озвучив кілька варіантів, аби покрити цю «діру». Один з них це підвищення податків. При цьому швидко отримати кошти у необхідних для країни обсягах можна лише через зміни до основних податків, якими є ПДВ та військовий збір. Найгіршим же варіантом буде емісія.

«Надпоганий» шлях для пошуку ресурсу – це прискорена девальвація та емісія. Ще одне погане рішення (на жаль, «хороших» фактично не залишилося) – це підвищення податків. Ми вже затвердили, рекомендувавши до другого читання, законопроєкт про підвищення до європейського рівня податків на паливо. На розгляді в комітеті також законопроеєкт про підвищення податків на тютюн.

Але це – не останні зміни. Очікуємо від Кабінету Міністрів пропозицій про те, як розв’язувати проблему тотального недофінансування. Остаточних варіантів наразі немає» - зазначив Данило Гетманцев в інтерв’ю Укрінформ.

«Якщо говорити про емісію, то це – я вже казав, – найгірший варіант. Бо емісія – це інфляція, вона, власне, є податком на бідних. Ми практикували емісію в 2022 році на суму 400 млрд гривень, що, серед іншого, спровокувало інфляцію у 26%. Зараз фінансова ситуація в країні, безумовно, краща, ніж першого року війни. Інфляція дуже низька – 3,3%, золотовалютні резерви – на історично високих рівнях.

У Меморандумі про співпрацю з Міжнародним валютним фондом можливість процедури бюджетної емісії передбачено – після консультацій між Мінфіном, НБУ та МВФ, якщо інші джерела покриття бюджетного дефіциту буде вичерпано. Але при цьому визначено і обмеження емісії – максимум 50 млрд гривень на квартал.

Але нам би не хотілося взагалі вмикати цей інструмент, бо він поганий, найгірший з-поміж усіх варіантів, які зараз» - підкреслив Данило Гетманцев.

На фоні цього виникає питання про економічне бронювання як, серед іншого, інструмент наповнення бюджету.

Автор: Наталя Мамченко 

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