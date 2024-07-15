Бюджету України у 2024 році бракуватиме 400-500 млрд гривень, — Роксолана Підласа

За словами Роксолани Підласи, Уряд має зробити кроки, щоб покрити «діру» у бюджеті країни в 400-500 млрд грн.

Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа провела зустріч з Послом Німеччини Мартіном Єгером. Під час зустрічі обговорили виконання Державного бюджету 2024 та зміни до бюджету для покриття «діри» в 400-500 млрд грн в цьому році.

«Тут чекаємо на ініціативу Уряду», - сказала вона.

Також Підласа подякувала Послу за активну позицію Уряду Німеччини в ухваленні Ukraine Facility – в першу чергу завдяки цьому ресурсу, невійськові видатки країни покриті до кінця 2024 року.

«Відкритим залишається питання – фінансування Держбюджету 2025 і роль 50 млрд доларів від російських активів у цьому процесі. Я звернула увагу на те, що а) Україна повинна мати чіткий дозвіл купувати зброю за ці гроші, б) частину цих грошей має складати пряма бюджетна допомога (на випадок якщо США припинять бюджетну допомогу в наступному бюджеті)», - повідомила Роксолана Підласа.

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