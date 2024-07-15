Бюджету Украины в 2024 году будет не хватать 400-500 млрд гривен, — Роксолана Пидласа

По словам Роксоланы Подласы, правительство должно сделать шаги, чтобы покрыть «дыру» в бюджете страны в 400-500 млрд. грн.

Глава Комитета по вопросам бюджета Роксолана Подласа провела встречу с Послом Германии Мартином Егером. Во время встречи обсудили выполнение Государственного бюджета 2024 года и изменения в бюджет для покрытия «дыры» в 400-500 млрд грн в этом году.

«Здесь ждем инициативы Правительства», - сказала она.

Также Подласа поблагодарила Посла за активную позицию Правительства Германии в принятии Ukraine Facility – в первую очередь благодаря этому ресурсу, невоенные расходы страны покрыты до конца 2024 года.

«Открытым остается вопрос – финансирование Госбюджета 2025 года и роль 50 млрд долларов от российских активов в этом процессе. Я обратила внимание на то, что а) Украина должна иметь четкое разрешение покупать оружие за эти деньги; б) часть этих денег должна составлять прямая бюджетная помощь (в случае если США прекратят бюджетную помощь в следующем бюджете)», - сообщила Роксолана Пидласа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.